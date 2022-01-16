«Ментальные доходяги», «предатели» и «слабые духом». Моуриньо любит уничтожать футболистов собственных команд

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вчера, 21:32

Фирменный стиль знаменитого тренера.

В жанре трэш-ток Жозе выступает десятилетиями. Но ворчливым Моуриньо был не всегда. Бывал агрессивным, а в молодости в «Челси» куда чаще воевал с журналистами, чем с собственными игроками. Тогда как в новой фазе карьеры – когда результаты скромные, а новый стиль мирового футбола не подходит самому португальцу, ведь надо созидать, а не только мастерски разрушать, все чаще склонен к публичной критике собственных команд.

Хотя Моуриньо не такой уж старый, но это точно футбольный «дед». Помнит времена, когда игроки не были зависимы от телефонов, как маленькие дети. В двадцать лет парни поколения Лэмпарда являлись хулиганами, но более взрослыми ментально, чем ребята, которым тренер дарит кроссовки за голы. Жозе не просек, что сейчас могут не сработать армейские методы негативной мотивации.

Представьте, что говорит с глазу на глаз, если в прессе проходится по своим командам много лет после характерных поражений. Морально сильные коллективы такая критика злит и мотивирует – Моуриньо выиграл много трофеев с «Порту», «Интером» и «Реалом». Но в современных МЮ , «Тоттенхэме» и «Роме» не все понимают такой подход.

2015-й. «Моральные доходяги» из «Челси»

Второй заход Моуриньо в лондонский клуб получился не таким удачным, как первый. Португалец нашел в команде «предателей», которые испоганили его усилия. Забавно, что Конте через полтора года сделает этих «ментальных слабаков» чемпионами Англии. Жозе уволили в декабре 2015-го, и в том сезоне Моуриньо был заведен с самого начала. В первом туре АПЛ обозвал врача «Челси» Еву Карнейро грязным ругательством. Жозе к зиме опустился на 16-е место в АПЛ , проиграл Раньери и будущим чемпионам из «Лестера» и был уволен.

2018-й. Футболисты МЮ – «не личности»

Американские боссы не разрешали заявления, которые могут повлиять на стоимость акций, Жозе редко прямо обзывал игроков. Хотя Матич признавался, что португалец в раздевалке и на тренировках не выбирал выражения. Люка Шоу довел до того, что тот хотел уйти после придирок, в том числе, публичных. Жозе настаивал, что его игроки «не личности» и не заслуживают носить «тяжелую футболку МЮ ». А когда критиковал МакТоминея за «ужасный матч», то отмечал попытку «пацана» не быть «трусливым» и сохранять «эмоциональный баланс». В декабре 2018-го Моуриньо отправили в отставку после поражение от «Ливерпуля». Игроки не поверили в тренера, который постоянно критиковал их публично.

2020-й. «Психологически слабые» в «Тоттенхэме»

Клуб Леви – странное место. Проигрывать со «шпорами» легко, а побеждать — сложно. Почеттино пришлось выкручиваться не раз после психологических падений команды. А Конте сейчас учит тому, что не сумел объяснить Моуриньо. В 2020-м в лондонском дерби «Тоттенхэм» вел 3:0 против «Вест Хэма» к 16-й минуте матча. Сон забил на первой минуте, Кейн сделал дубль. Но в концовке будущий динамовец Бальбуэна сократил отрыв, открыл путь к камбэку. На 94-й минуте Ланцини сравнял счет, а до этого Санчес забил в свои ворота. Моуриньо попросту уничтожил «шпор» после матча:

Потеря преимущества в три мяча – большое наказание, и в этом случае заслуженное. Мои ребята были недостаточно сильны, чтобы справиться с этим психологически. Мы должны быть сильнее.

Команде высказывания не понравились, а поскольку в личном общении Жозе мог быть куда жестче, то не удивляет, что расстался со «шпорами» не после грандиозных побед.

2022-й. «Слабые духом» игроки «Ромы»

После поражение «Ромы» от «Ювентуса» у Шомуродова проблемы. Моуриньо по ходу своей гневной тирады даже не назвал Элдора по имени, хотя упрекнул в поражении – именно бывший игрок «Ростова» вышел вместо Гьяна:

Все был хорошо 70 минут, а затем наступил психологический коллапс. Счет 3:2 нас убил. После замены Гьяна у вышедшего игрока все пошло не так. У «Ювентуса» сильный характер, правильный менталитет. Они горели, но когда ты в дерьме, то встаешь на ноги и показываешь характер. А люди в нашей раздевалке слишком хорошие и местами слабые ментально.

Жозе тоже можно отчасти понять. Вырос на примере таких мужчин, как Бобби Робсон. У английского тренера, которому «переводчик Йосе Марино» ассистировал в нескольких клубах, было пять разных онкологических заболеваний. Но Робсон боролся с ними полтора десятилетия, не жаловался и протянул до 76 лет.

А сейчас футболисту не доставили вовремя именные бутсы или коллекционные кроссовки – будет истерика. Моуриньо из другого времени, и это видно даже на поле. Португальцу, поскольку он всегда был хитрым, тяжело признавать свою вину за результаты реально, а не на словах. Тренер потерял неслабую «Рому» в матче с «Ювентусом», ведь его команда вела 3:1, но проиграла 3:4 и не забила пенальти.

«Интер» правильно сделал, что выбрал молодого Индзаги, а не Жозе, который напрашивался обратно. Моуриньо в ответе за моральное состояние своих команд. Судим по результатам, как любит Жозе. «Челси» был на момент отставки Моуриньо шестнадцатым. МЮ занимал шестое место и отпустил «Ливерпуль» на 15 пунктов в декабре. «Тоттенхэм» готовился к важнейшему финалу Кубка Лиги, когда Жозе ушел.

Деньги важнее, чем верность своей команде? За последние годы Моуриньо получил почти 70 млн евро компенсаций после трех предыдущих увольнений. Вот и «Рома» бодро стартовала, а в январе отстает от «Интера» на 17 пунктов, имея на одну игру больше. Жозе определенно пора пересмотреть старые методы – и тактику, и подход к тренировкам, и психологические уловки. Что могло настроить поколение Роналду, то не сработает с одногодками Дзаньоло.

К тренеру Моуриньо есть серьезные вопросы, но вряд ли ему понравилось бы услышать, что он списанный гений. Причем списывают его не фанаты футбола и даже необязательно соперники, а скорее он сам. Португалец не разучился тренировать, но давно начал упускать важные мелочи. Даже если в качестве «мелочей» преимущество в 2-3 мяча, или умение завоевать уважение коллектива. Раньше с Моуриньо было весело, его любили.

Сейчас он может быть сто раз прав, но тренер стал скучнее и более предсказуемым, раз проиграл Аллегри и нынешнему «Ювентусу», а не чемпионскому. Жозе жалуется на разное и критикует своих постфактум, а не учит выигрывать большие матчи и брать трофеи, как раньше.