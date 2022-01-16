Ловчев: «Какая-то бабёнка внезапно стала править в „Спартаке“. Безобразие!»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство «Спартака».

Последнее, что меня возмутило? Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.