Ловчев: «Какая-то бабёнка внезапно стала править в „Спартаке“. Безобразие!»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство «Спартака».
Последнее, что меня возмутило? Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.
Ловчев из года в год повторяется. Всё как всегда плохо, всё полная ... Стоит выиграть матч к примеру у ЦСКА (кстати следующая игра с ними). Так Ловчев поёт дифирамбы о возрождении Спартака, его стиля и духа. А потом всё по новому.
Кстати у меня вопрос к Ловчему: Если ты считаешь, что Спартаком завладели не те люди, которые по твоему мнению ещё и позорят имя Старостина, так почему ты лично продаёшь в аренду ромб Федуну?
Да Ловчев как то сказал: "Наше общество тоже должно на что-то жить".
Но Ловчев тогда не только себя позорит, а ещё и Старостина!!!
Лицемерие и не более того...
Ловчев из года в год повторяется. Всё как всегда плохо, всё полная ... Стоит выиграть матч к примеру у ЦСКА (кстати следующая игра с ними). Так Ловчев поёт дифирамбы о возрождении Спартака, его стиля и духа. А потом всё по новому.
Кстати у меня вопрос к Ловчему: Если ты считаешь, что Спартаком завладели не те люди, которые по твоему мнению ещё и позорят имя Старостина, так почему ты лично продаёшь в аренду ромб Федуну?
Да Ловчев как то сказал: "Наше общество тоже должно на что-то жить".
Но Ловчев тогда не только себя позорит, а ещё и Старостина!!!
Лицемерие и не более того...
Даже если болельщики не будут ходить на матчи - мало что изменится. Тем более, что Зарема официально не числится в клубе и вышла из Совета Директоров. Подстраховались на всех фронтах)
Сейчас набрали команду Камоцци-Каттани-Яхья (не беру в расчёт Ваноли) - но лично мне эта дрим-тим доверия не внушает. Скорее видится, что они переругаются друг с другом. Или будут тянуть оделяло каждый в свою сторону. Рад ошибаться, но пока вижу именно так...
Даже если болельщики не будут ходить на матчи - мало что изменится. Тем более, что Зарема официально не числится в клубе и вышла из Совета Директоров. Подстраховались на всех фронтах)
Сейчас набрали команду Камоцци-Каттани-Яхья (не беру в расчёт Ваноли) - но лично мне эта дрим-тим доверия не внушает. Скорее видится, что они переругаются друг с другом. Или будут тянуть оделяло каждый в свою сторону. Рад ошибаться, но пока вижу именно так...