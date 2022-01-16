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Ловчев: «Какая-то бабёнка внезапно стала править в „Спартаке“. Безобразие!»

сегодня, 12:52

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал руководство «Спартака».

Последнее, что меня возмутило? Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабёнками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабёнка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:30
Какой хозяин, такая управа и само хозяйство !!!)
санек002
санек002 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:30
не бабенка а какая то баба с большой дороги!
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 15:23
Зарема - народный кумир нынче.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:19
Может она с детства за Спартак ?
Djebrael
Djebrael
сегодня в 15:00
Ну пока вот так в стане Спартака
phantom-k
phantom-k
сегодня в 14:42
На самом деле сейчас в Спартаке, наконец то, есть понимание. Зарема забрала клуб. Зарема привела свою команду. И теперь у этой команды будет полная поддержка. У них будут трансферы, время, возможности. Потому что это люди Заремы. Их не кинут на произвол как Руя. Именно сейчас, сдаётся мне, в Спартаке наконец-то наступит какое-то спокойствие. Хоть на какое-то время.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:27
Это не бабёнка это Зарема Великая.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:23
Та бабёнка с большими амбициями.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:22
Да, серафимыч, знаю как жеку
Boricku
Boricku
сегодня в 14:15, ред.
Лучше бы Смородскую поставили
Брулин
Брулин
сегодня в 14:15
Разговоры в пользу бедных языком партсобраний
Раз больно - найдите группу инвесторов, выкупите клуб и возрождайте дух
lotsman
lotsman
сегодня в 14:09
Фуу! Ловчев. Как грубо, с женщиной.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 13:57
Человек, который ныл и просил,чтобы ему разрешили уйти из Спартака,когда клуб свалился в первую лигу, стал каким-то образом важным ветераном "великого клуба",вечно брюзжащим и рассуждающим о чести,несмотря на то, что после Спартака пошёл играть в Динамо. От Романцева такого негатива не услышишь. Достал этот Ловчев почти как Червиченко.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 13:45
.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:45
Лавры Смородской покоя не дают.
Futurista
Futurista
сегодня в 13:40, ред.
Ответ Заремы будет примерно такой)...

makkie
makkie
сегодня в 13:32
К сожалению, нет никаких рычагов, чтобы повлиять на Федуна.
Даже если болельщики не будут ходить на матчи - мало что изменится. Тем более, что Зарема официально не числится в клубе и вышла из Совета Директоров. Подстраховались на всех фронтах)

Сейчас набрали команду Камоцци-Каттани-Яхья (не беру в расчёт Ваноли) - но лично мне эта дрим-тим доверия не внушает. Скорее видится, что они переругаются друг с другом. Или будут тянуть оделяло каждый в свою сторону. Рад ошибаться, но пока вижу именно так...
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 13:28
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 13:27
    ...Серафимыч...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:27
    Так и до статьи договоришься,ибо это не бабёнка,а заслуженная сожительница бензинового политработника Федуна.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    сегодня в 13:23
    Причём здесь Палыч? Ты о чём?
    David Young
    David Young ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 13:20
    .
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 13:19
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 13:11
    Эхх, Палыч, Палыч! Эта бабёнка правит не только спартаком а даже федуном.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 13:08
    Ну Америку не открыл...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 13:08
    Как же всё прогнозируемо.
    Ловчев из года в год повторяется. Всё как всегда плохо, всё полная ... Стоит выиграть матч к примеру у ЦСКА (кстати следующая игра с ними). Так Ловчев поёт дифирамбы о возрождении Спартака, его стиля и духа. А потом всё по новому.
    Кстати у меня вопрос к Ловчему: Если ты считаешь, что Спартаком завладели не те люди, которые по твоему мнению ещё и позорят имя Старостина, так почему ты лично продаёшь в аренду ромб Федуну?
    Да Ловчев как то сказал: "Наше общество тоже должно на что-то жить".
    Но Ловчев тогда не только себя позорит, а ещё и Старостина!!!
    Лицемерие и не более того...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 13:00
    А тебе слабо подарить своей девушке великий российский футбольный клуб? Ох уж эти подкаблучники!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:54
    Скоро её уберут и всё изменится!
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 12:53
    Да уж - это точно.
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