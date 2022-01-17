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Цорн ответил на обвинения со стороны Зе Луиша

сегодня, 13:07

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал слова бывшего нападающего «железнодорожников» Зе Луиша про обстоятельства ухода футболиста из московского клуба.

Я очень удивился высказываниям Зе — они не соответствуют действительности. Лично я против него как человека ничего не имею, но у нас есть ответственность перед клубом. Держать столь высокооплачиваемого легионера с такой предысторией травм — безответственно. Наверняка Зе Луиш обижен и дал интервью на эмоциях.

Могу подчеркнуть, что клуб максимально профессионально подошёл к лечению и восстановлению форварда. Это более детально может прокомментировать и подтвердить наш директор по медицине и развитию Хорхе Иван, который занимался восстановлением Зе и держал контакт с ним и его агентом по этой теме.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 13:53
В данном случае Цорн прав, Зе Луиш полное дно, от таких избавляются чисто из-за спортивного аспекта.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:50
Конечно не правильно лечили, просто Зе Луиш любит лечится по методике Лю, есть детский 39. Привычка ещё со времён спартаковского прошлого.
Не верите? Спросите доктора Лю Хуншена, он подтвердит.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:44, ред.
цорн....везде цорнит....один цорн в остатке выходит...) И Спартак так же уничтожал
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:20
Да уж, тяжело Зе смириться с мыслью, что рай на халяву закончился! А у Кокоши продолжается!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:17
Вроде бы подлечили на халяву. Чкго обижаться?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:10
Всегда бывают довольные и не довольные , тем или иным причинам. Ничего удивительного. Такова жизнь.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:08
У каждого осталось своё мнение.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:07
Личные терки и обиды..
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