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Зе Луиш: «„Локо“ сделал всё за моей спиной и забрал моё право на работу»

сегодня, 09:07

Нападающий Зе Луиш рассказал о расторжении контракта с «Локомотивом».

«Локомотив» не давал никакой информации обо мне. Хочу рассказать, через что я прошел на самом деле.

Я получил предложение по расторжению контракта. Это было решение клуба, а не мое. Я был практически обязан его принять и принял. По сути, у меня не было выбора.

Это были условия контракта, которые обязывали меня принять расторжение.

2 сентября «Локомотив» убрал меня из заявки на РПЛ. Это был шок. Клуб все сделал за моей спиной. Меня отправили в Голландию на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле.

К середине октября я уже был полностью готов играть. Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо – просто забрали мое право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал.

Решил набраться спокойствия и решить этот вопрос в январе. Никогда не буду оставаться в клубе, если меня не хотят. И мне не нужны разборки и война. Я никогда не конфликтовал ни с одной командой.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:30
По закону жанра вскоре должна откликнуться вторая сторона...и рассказать какой Зе хитрый, ленивый и жадный...))))
particular
particular
сегодня в 09:22
Истина где-то посередине... Хотя, в общих чертах, знакома рука наших всемогущих работодателей...
P.S. Коко никому не позволяет ничего делать за своей спиной...
karnager
karnager
сегодня в 09:12
он не смотрел фильм 12 лет рабства что ли ?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:10
Началось в колхозе утро
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