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Фанаты «Милана» поддержали Шевченко. Украинца уволят из «Дженоа»

сегодня, 00:35
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)ДженоаЗакончился в доп. время

Во время матча 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Дженоа» фанаты миланской команды поддержали наставника «Дженоа» Андрея Шевченко. Украинец будет уволен после этого поединка независимо от результата.

Болельщики на «Сан Сиро» растянули баннеры, на которых написано «Долгая история любви, вспоминая Манчестер, легенда Шева, ты навсегда в наших сердцах».

«Вспоминая Манчестер» — это отсылка к 2003 году, когда в финале Лиги чемпионов в Манчестере на «Олд Траффорд» играли «Ювентус» и «Милан». Шевченко тогда смог забить решающий пенальти.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:04
Не потянул он.
Сантус
Сантус ответ Mangur (раскрыть)
сегодня в 01:52
..а вы батенька шарите в футболе....) и похоже давно..)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:47
Шева взялся за непосильное
Mangur
Mangur
сегодня в 00:46
Игрок посредственность, тренер плохой
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