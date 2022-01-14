Фанаты «Милана» поддержали Шевченко. Украинца уволят из «Дженоа»

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сегодня, 00:35

Во время матча 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Дженоа» фанаты миланской команды поддержали наставника «Дженоа» . Украинец будет уволен после этого поединка независимо от результата.

Болельщики на «Сан Сиро» растянули баннеры, на которых написано «Долгая история любви, вспоминая Манчестер, легенда Шева, ты навсегда в наших сердцах».

«Вспоминая Манчестер» — это отсылка к 2003 году, когда в финале Лиги чемпионов в Манчестере на «Олд Траффорд» играли «Ювентус» и «Милан». Шевченко тогда смог забить решающий пенальти.