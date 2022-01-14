Фанаты «Милана» поддержали Шевченко. Украинца уволят из «Дженоа»

Во время матча 1/8 финала Кубка Италии между «Миланом» и «Дженоа» фанаты миланской команды поддержали наставника «Дженоа» Андрея Шевченко. Украинец будет уволен после этого поединка независимо от результата.
Болельщики на «Сан Сиро» растянули баннеры, на которых написано «Долгая история любви, вспоминая Манчестер, легенда Шева, ты навсегда в наших сердцах».
«Вспоминая Манчестер» — это отсылка к 2003 году, когда в финале Лиги чемпионов в Манчестере на «Олд Траффорд» играли «Ювентус» и «Милан». Шевченко тогда смог забить решающий пенальти.