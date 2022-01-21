«Понимаю недовольство фанатов „Спартака“». Мостовой о бойкоте из-за Fan ID

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Я понимаю недовольство болельщиков «Спартака» — слишком многое запрещают. А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут. Немножко странная идея. Но, с другой стороны, на ЧМ у нас все ходили с паспортом болельщика. Мне кажется, люди не могут жить без футбола, поэтому обе стороны найдут какой-то компромисс.