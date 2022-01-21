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«Понимаю недовольство фанатов „Спартака“». Мостовой о бойкоте из-за Fan ID

сегодня, 13:45

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о решении фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Я понимаю недовольство болельщиков «Спартака» — слишком многое запрещают. А кто-то вообще объяснил, зачем нужен Fan ID? Для безопасности? А тогда для чего то количество камер, которое установлено на стадионах над каждым креслом? С Fan ID не будут фаеры приносить? Конечно, будут. Немножко странная идея. Но, с другой стороны, на ЧМ у нас все ходили с паспортом болельщика. Мне кажется, люди не могут жить без футбола, поэтому обе стороны найдут какой-то компромисс.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:50
Но ты же всё время славишь"европейский опыт",почему же здесь вдруг поехал вспять???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:20
Придумывают что-то бесполезное.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:15
Здесь Александр прав. Смысла в FAN ID, кроме создания особой картотеки для учета фанатов - нет. На безопасность это практически не повлияет, а создаст дополнительные бюрократические барьеры. С другой стороны, могут повлиять ли подобные акции на отмену "паспорта болельщиков". Тоже нет - влияние проданных билетов и абонементов как источник заработка клуба в РПЛ минимально (это не Англия и не Германия), российские команды получают доходы из других источников, поэтому отсутствие фанатов на стадионе с точки зрения заработка команды не существенно и практически ни на что не влияет.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 14:13, ред.
У нас народ всегда против. Что Fan ID, что вакцинация, что QR-коды.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:48, ред.
Аргументация введения такого документа не выдерживает критики.... я как то видел такую картину в пятерочке: какой-то нарик схватил ножницы и угрожал вскрыть себе вены.... просто псих.... так по логике вещей тогда надо вводить ID для посещения продуктовых магазинов, там ведь такое творится...ну а так что..."Все, что требовалось от меня — взять с собой паспорт, трудовой договор, три фотографии, последний счет за оплату электричества, а также свидетельства о браке всех хомячков, которые у меня были с 1995 года.....для каждого из документов должны быть предоставлены копии, отпечатанные на средневековом пергаменте." и все..... и мне будет Щастье Fan ID
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