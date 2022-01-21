Шикунов — о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это может спровоцировать и других»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о решении фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Это может спровоцировать и других болельщиков на подобные меры. Эту идею легко могут подхватить, и она станет толчком для всех остальных. Вообще, с этим Fan ID будет целая история — обычный болельщик со своим ребенком уже не сходит на футбол, получается. Возникнут трудности, и думаю, что это скажется на посещаемости наших стадионов.

Я и сам не могу до конца понять эту идею. Лишние неудобства для болельщиков. Будет действительно неприятно, если «Спартак» останется без поддержки.