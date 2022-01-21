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Шикунов — о бойкоте фанатов «Спартака»: «Это может спровоцировать и других»

сегодня, 13:27

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о решении фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Это может спровоцировать и других болельщиков на подобные меры. Эту идею легко могут подхватить, и она станет толчком для всех остальных. Вообще, с этим Fan ID будет целая история — обычный болельщик со своим ребенком уже не сходит на футбол, получается. Возникнут трудности, и думаю, что это скажется на посещаемости наших стадионов.

Я и сам не могу до конца понять эту идею. Лишние неудобства для болельщиков. Будет действительно неприятно, если «Спартак» останется без поддержки.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Wolk15Sven (раскрыть)
сегодня в 14:46
А кто пойдёт любоваться этим быдло:м вместо футбола???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:45
Экая беда! Нафиг с пляжа...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:27
Зачем они это делают?!
Wolk15Sven
Wolk15Sven
сегодня в 14:13
Не спровоцирует, а сподвигнет. Фактически это один из очень малого числа вариантов публичного выступления против очередного долбанутого закона. Всё правильно делают. На ногомяч у нас и так ходят не фонтан, в последние 2 года по понятным причинам - ещё меньше. Сильно в глаза не бросится.
Mangur
Mangur
сегодня в 13:43
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:35
    Ни к чему хорошему в итоге не приведёт.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:33
    Они боятся правды своего поведения!!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:32
    Бойкот штука хорошая...
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:31
    это плохое дело
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