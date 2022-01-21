Английский журналист: «Пару лет назад „Зенит“ не отпустил Дзюбу в „Милан“»

Журналист Daily Express Уилл Лонкастер рассказал о том, могла ли сложиться карьера в Европе у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
— Ты знаешь, кто такой Артем Дзюба?
Да, я большой фанат Дзюбы! Он был бы почти идеален для «Бернли», ха-ха.
— Он мог перейти в «Тоттенхэм» несколько лет назад, но отказался от этого варианта.
Я понимаю, почему Дзюба так поступил — никаких шансов против Харри Кейна! Хотя, он топ-талант. Слышал, «Зенит» отказался отпускать его несколько лет назад в «Милан».
— Было бы интересно посмотреть на Артема в Италии.
Но я не думаю, что он подошел бы Серии А. Он преуспел бы в Бундеслиге или АПЛ благодаря физической форме.
С тамошними скоростями Дзюба успевал бы разве что головой мотать, да и то с трудом.
С тамошними скоростями Дзюба успевал бы разве что головой мотать, да и то с трудом.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299561/dzyuba-artyom-milan 21.01.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299561/dzyuba-artyom-milan 21.01.2022