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Английский журналист: «Пару лет назад „Зенит“ не отпустил Дзюбу в „Милан“»

сегодня, 17:54

Журналист Daily Express Уилл Лонкастер рассказал о том, могла ли сложиться карьера в Европе у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

— Ты знаешь, кто такой Артем Дзюба?

Да, я большой фанат Дзюбы! Он был бы почти идеален для «Бернли», ха-ха.

— Он мог перейти в «Тоттенхэм» несколько лет назад, но отказался от этого варианта.

Я понимаю, почему Дзюба так поступил — никаких шансов против Харри Кейна! Хотя, он топ-талант. Слышал, «Зенит» отказался отпускать его несколько лет назад в «Милан».

— Было бы интересно посмотреть на Артема в Италии.

Но я не думаю, что он подошел бы Серии А. Он преуспел бы в Бундеслиге или АПЛ благодаря физической форме.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:29, ред.
Сумасшедший значит тот человек, который звал Дзюбу в Милан, а кто тогда человек, который оставил Дзюбу в Зените для того, что бы Дзюба устроил оргию с Азмуном в раздевалки, да ещё на камеру и под всеобщее ликование?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:22
Поговаривают...человек звавший Дзюбу в "Милан" до сих пор его ждёт....
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 18:06
Журналистов послушать, за нашими игроками очередь из топ-клубов стоит.
RuyVik
RuyVik
сегодня в 18:04
Кутепова тоже в Милан не отпустили, только в Милане о Кутепове ничего не знают.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 18:04
«Он преуспел бы в Бундеслиге или АПЛ благодаря физической форме.»

С тамошними скоростями Дзюба успевал бы разве что головой мотать, да и то с трудом.
lotsman
lotsman
сегодня в 18:04
Вроде бы не первое апреля. Ха-Ха-Ха
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 18:03
Ага,теперь он может даже на Луну уеживать!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:01
Да, я большой фанат Дзюбы! Он был бы почти идеален для «Бернли», ХА-ХА.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299561/dzyuba-artyom-milan 21.01.2022
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:57
Вот это новость !!!) Ну и ну !!!)
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