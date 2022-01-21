Английский журналист: «Пару лет назад „Зенит“ не отпустил Дзюбу в „Милан“»

1642776865

сегодня, 17:54

Журналист Daily Express Уилл Лонкастер рассказал о том, могла ли сложиться карьера в Европе у нападающего «Зенита» .

— Ты знаешь, кто такой Артем Дзюба?

Да, я большой фанат Дзюбы! Он был бы почти идеален для «Бернли», ха-ха.

— Он мог перейти в «Тоттенхэм» несколько лет назад, но отказался от этого варианта.

Я понимаю, почему Дзюба так поступил — никаких шансов против Харри Кейна! Хотя, он топ-талант. Слышал, «Зенит» отказался отпускать его несколько лет назад в «Милан».

— Было бы интересно посмотреть на Артема в Италии.