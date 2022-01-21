«Лучший форвард РПЛ» сослан в дубль. «Рубин» больше не верит в Деспота и уже нашел ему замену в «Локо»

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вчера, 19:59

Джордже отлученный.

«Лучший нападающий в России»

В 2020 году Ибрагимович сербского розлива не стал продлевать контракт с «Оренбургом» и присоединился к «Рубину», за который не смог забить в пяти стартовых матчах. Недовольный болельщик под постом Джордже в «Инстаграме» предъявил новичку за 0 голов и передач, на что получил многообещающий ответ на транслите:

Я лучший нападающий в России, запомни это.

Деспота попросили прикрутить самооценку, но он повторил уже на английском, чтобы ни у кого не оставалось вопросов:

The best striker.

В следующий раз эта тема всплыла по окончании сезона 2020/21 в интервью, и Джордже продолжал стоять на своем:

Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из тех, кто находится в верхней части таблицы бомбардиров, верит, что это он лучший. Уважаю всех, но для меня лучший – я. Честно. Эта вера со мной давно.

В мае 2021-го вера Деспотовича в себя была максимально близка к реальности, ведь в дебютном сезоне за «Рубин» сербский форвард забил 14 голов и сделал 4 ассиста. 18 результативных действий в 26 матчах. По ходу сезона 2020/21 Деспот взобрался не первые строчки в рейтинге форвардов РПЛ не только по своей собственной версии. Роман Широков говорил, что Джордже «номер один в России», отмечал его умение открываться и цепляться за мячи, находил преимущество перед Дзюбой в мобильности.

«С твоей мамой»

Второй сезон Деспотовича в «Рубине» уже по традиции начался в «Инстаграме», и на этот раз серб ответил болельщику жестче. Спросили, где был лучший нападающий РПЛ в игре Лиги Конференций с «Ракувом», на что была получена реплика из лексикона юных киберспортсменов: «С твоей мамой». Хорошо, что обошелся без грязных слов, это позволило «Рубину» красиво выйти из ситуации: Джордже оплатил билеты на матч с «Крыльями Советов» всем желающим мамам фанатов.

Приходи на футбол с мамой! ⚽️



Вчера Деспот был очень раздосадован и не сдержал эмоций, поэтому сегодня он приглашает вас и ваших мам на матч с «Крыльями»!



Акция действует при условии, что вы приобретаете билет себе, тогда билет для вашей мамы – бесплатно за счёт Деспота! 😉 pic.twitter.com/csTC8Cy6P5 — «Рубин» Казань (@fcrk) August 13, 2021

Скандал превратился в добрую акцию, а вот Деспотович второй сезон подряд превратиться в лучшего форварда Премьер-Лиги не смог. Гол с пенальти плюс ассист в июльском матче против тульского «Арсенала» (3:0) — единственные результативные действия Джордже к зимней паузе, а последний выход в стартовом составе датирован сентябрем. Большую часть осени форвард был травмирован, в декабре Слуцкий пару раз выпустил его на замену, но ничего хорошего из этого не вышло: «Рубин» проиграл «Крыльям Советов» и «Нижнему Новгороду».

Слуцкий больше не хочет видеть Деспотовича в своей команде

Легко пришел — легко ушел. В «Рубине» даже не попытались извлечь максимальную выгоду из продажи лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне, иначе не стали бы выводить Деспотовича из состава, ведь это говорит о желании незамедлительно расстаться с футболистом. Можно только догадываться, что произошло, но вряд ли обошлось без конфликта, ведь Джордже — непростой парень, такой характер в разных обстоятельствах может работать и в плюс, и в минус. Слуцкий недавно дал точную характеристику Дзюбе, которую можно применить и к Деспотовичу:

Если на него не рассчитывать, то он всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение.

Очевидно, Леонид Викторович перестал рассчитывать на Деспотовича, поэтому поспешил отделить его от команды, чтобы избежать разрушений. Наверное, Джордже предлагали уйти по-хорошему, но он заартачился и справедливо напомнил о контракте, который действует до 2023 года. «Рубин» от такой ситуации точно не выигрывает, ведь в лучшем случае Деспот уйдет бесплатно, если захочет играть в Казахстане за те же деньги, в худшем — будет получать деньги по контракту еще полтора года. Так или иначе, пути назад нет эту ситуацию должны спортивный директор «Рубина» Яровинский и агент футболиста Горбенко, который пожаловался, что в клубе не отвечают на его звонки.

Деспотовича заменит Лисакович. Появилось место и для иностранца

Не только Деспотовича можно вычеркивать из числа форвардов «Рубина», но и Ивана Игнатьева, на счету которого ровно 0 голов в 2021 году. Россиянин также может оказаться в дубле, хотя появившаяся информация об этом пока не нашла подтверждения, но в любом случае считать его боеспособной единицей не приходится. Таким образом, в распоряжении Слуцкого остается только Герман Онугха, забивший 1 гол в 12 матчах первой части сезона. Правда, вот-вот подоспеет усиление: «Рубин» посетил очередную распродажу «Локомотива» и договорился о трансфере Виталия Лисаковича.