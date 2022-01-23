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Агент Ракицкого: «„Зенит“ пока не предлагал продлить контракт»

вчера, 14:46

Максим Дудченко, представитель защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт.

В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:14
неожиданный поворот
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:57
Но желательно вначале замену найти, а потом отпускать. Сейчас немного время потянут, зарплату сбавят и на годик ещё подпишут.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:32
Если ещё и Ракицкий бесплатно уйдет как Азмун это будет жирное пятно на репутации менеджмента зенита. ......
протон
протон
вчера в 18:16
С одной стороны будет жаль, если уйдёт. ЦЗ с его пасом - это редкость. А с другой стороны возрастной ЦЗ-легионер, который в плане непосредственно обороны не шибко надёжен, это не такая огромная потеря.
На его место можно найти более молодого и более надёжного ЦЗ.
А Ярику удачи в дальнейшем. И как игрок след оставил хороший и как человек очень симпатичен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:22
Скорее зенит откажется от услуг Ракицкого.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:16
Надо немного подождать.
1 984
1 984
вчера в 15:49
Видимо уже и не предложит.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:42, ред.
Ярославу в августе этого лета исполнится тридцать три года, "возраст Христа" для защитника это не приговор, спокойно ещё может годик-два отыграть. В питерской команде Ракицкий постоянно попадает в заявку основного состава команды, очень полезно играет в обороне и активно подключается к атаке, особенно при стандартах. По крайней мере на год смело можно продлить соглашение, если футболист не будет сильно капризничать при согласовании зарплаты. А если, нет то скорее всего Ракицкому прямой путь на родину и там заканчивать свою карьеру футболиста. Болейте за своих, а не против чужих!
Schalke-04
Schalke-04
вчера в 15:30
Значит ещё не время
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:16
Думаю, что заключат на один год
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:15
На год Зениту можно его продлить на лавку)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:02
Лучше не найдут оставят.
drug01
drug01
вчера в 14:48
Долго думает???
asraeil
asraeil
вчера в 14:48
Посмотрим, что и как
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