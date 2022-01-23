Агент Ракицкого: «„Зенит“ пока не предлагал продлить контракт»

Максим Дудченко, представитель защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.
От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт.
В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».
На его место можно найти более молодого и более надёжного ЦЗ.
А Ярику удачи в дальнейшем. И как игрок след оставил хороший и как человек очень симпатичен.
На его место можно найти более молодого и более надёжного ЦЗ.
А Ярику удачи в дальнейшем. И как игрок след оставил хороший и как человек очень симпатичен.