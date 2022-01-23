Агент Ракицкого: «„Зенит“ пока не предлагал продлить контракт»

Максим Дудченко, представитель защитника «Зенита» , прокомментировал ситуацию с контрактом своего клиента.

От «Зенита» пока не поступало предложения продлить контракт.

В ближайшее время закроем вопрос с контрактом. Скорее всего, это будет не «Зенит».