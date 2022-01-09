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Видаль дисквалифицирован на 3 матча сборной за удар ногой по лицу соперника

вчера, 09:20

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль получил дисквалификацию.

Хавбек пропустит следующие 3 матча национальной команды в наказание за удар ногой по лицу соперника во время матча с Эквадором 17 ноября (0:2). Также ему назначен штраф в размере 5000 швейцарских франков.

Видаль пропустит матчи против Аргентины, Боливии и Бразилии в квалификации ЧМ-2022. Сыграть он сможет только в последней игре квалификации – против Уругвая.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:35
Эт Видаль, это нормально)
Он просто, куда бьёт - не Видал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:03
Только слова "умышленно" или "непреднамеренно" - могут помочь определить суровость или мягкость наказания.....

...но об этом ни слова...
амурец
амурец
вчера в 10:46, ред.
Видаль и игрок хороший до конца борется, боец по натуре, но вот все портит то что он мерзкий тип по жизни
ОПС
ОПС
вчера в 09:29
Ну, и правильно. Только штраф для него издевательски маленький.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:22
Мало за такой поступок
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