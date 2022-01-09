Видаль дисквалифицирован на 3 матча сборной за удар ногой по лицу соперника

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вчера, 09:20

Полузащитник «Интера» и сборной Чили получил дисквалификацию.

Хавбек пропустит следующие 3 матча национальной команды в наказание за удар ногой по лицу соперника во время матча с Эквадором 17 ноября (0:2). Также ему назначен штраф в размере 5000 швейцарских франков.