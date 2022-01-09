Видаль дисквалифицирован на 3 матча сборной за удар ногой по лицу соперника

Полузащитник «Интера» и сборной Чили Артуро Видаль получил дисквалификацию.
Хавбек пропустит следующие 3 матча национальной команды в наказание за удар ногой по лицу соперника во время матча с Эквадором 17 ноября (0:2). Также ему назначен штраф в размере 5000 швейцарских франков.
Видаль пропустит матчи против Аргентины, Боливии и Бразилии в квалификации ЧМ-2022. Сыграть он сможет только в последней игре квалификации – против Уругвая.
Он просто, куда бьёт - не Видал.
Он просто, куда бьёт - не Видал.
...но об этом ни слова...
...но об этом ни слова...