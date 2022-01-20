«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб «Химки» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба организации.
Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении АНО «ФК „Химки“ о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать АНО »ФК «Химки» г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать АНО «ФК „Химки“ г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.
Применить к АНО »ФК «Химки» г. Химки запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО "ФК «Химки» г. Химки в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.
Ранее сообщалось, что «Химки» могут подписать воспитанника «Лиона».