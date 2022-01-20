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«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

сегодня, 16:44

Российский футбольный союз (РФС) наложил на клуб «Химки» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба организации.

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении АНО «ФК „Химки“ о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать АНО »ФК «Химки» г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать АНО «ФК „Химки“ г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.

Применить к АНО »ФК «Химки» г. Химки запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АНО "ФК «Химки» г. Химки в случае исполнения обязательств перед аккредитованным посредником Joint Industries Limited Partnership, установленных настоящим решением.

Ранее сообщалось, что «Химки» могут подписать воспитанника «Лиона».

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Химки
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:42
Чего не сделаешь, что бы Дзюба Химкам не достался...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 17:19
Нельзя так с Химками, они дают работу пенсионерам.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:05
Гнать в зашей посредников а Химкам разрешить подписать дзюб
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:52
Ситуация патова. Если не добавить в банду "бесславных ублюдков" Кокорина - от вылета в ФНЛ точно не спастись.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:52
Воспитанник Лиона пролетает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:49
Облом Дзюбе и Коко...Велика Россия,а отступить теперь точно некуда!
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