«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз ( РФС ) наложил на клуб «Химки» запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба организации.

Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении АНО « ФК „Химки“ о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объёме. Обязать АНО » ФК «Химки» г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать АНО « ФК „Химки“ г. Химки выплатить аккредитованному посреднику Joint Industries Limited Partnership штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги.