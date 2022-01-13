Бонуччи избежал дисквалификации за толчок сотрудника «Интера»

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вчера, 18:39

Защитник «Ювентуса» толкнул представителя «Интера» после поражения клуба в Суперкубке Италии. Это был секретарь Кристиано Моццильо.

Инцидент случился после того, как нападающий «Интера» Алексис Санчес забил победный гол на 121-й минуте. Представители миланской команды стали праздновать победу, что не понравилось Бонуччи, который выразил свое недовольство толчком сотрудника клуба, находящегося на бровке.

Бонуччи отделался штрафом в 10 тысяч евро и избежал дисквалификации.

Напомним, матч за Суперкубок Италии состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершился победой «Интера» со счётом 2:1.

«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер» 6 раз в истории завоевывал Суперкубок.