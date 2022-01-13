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Бонуччи избежал дисквалификации за толчок сотрудника «Интера»

вчера, 18:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗакончился в доп. время

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи толкнул представителя «Интера» после поражения клуба в Суперкубке Италии. Это был секретарь Кристиано Моццильо.

Инцидент случился после того, как нападающий «Интера» Алексис Санчес забил победный гол на 121-й минуте. Представители миланской команды стали праздновать победу, что не понравилось Бонуччи, который выразил свое недовольство толчком сотрудника клуба, находящегося на бровке.

Бонуччи отделался штрафом в 10 тысяч евро и избежал дисквалификации.

Напомним, матч за Суперкубок Италии состоялся в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» и завершился победой «Интера» со счётом 2:1.

«Ювентус» является рекордсменом Италии по количеству побед в Суперкубке. Команда выигрывала этот трофей 9 раз. «Интер» 6 раз в истории завоевывал Суперкубок.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:30
Не могу назвать себя фанатом Бона, но эта ситуация показывает какой менталитет в команде. Игроки готовы бороться! И складывается ощущение, что именно тренер не готов давать того запала, на который готовы игроки.
Нужно уметь достойно проигрывать - поговорка для смирившихся, нужно всегда искать победы - это девиз великих!!!
Хочется больше таких фундаментальных игроков в Юве, тогда победы - это вопрос времени.
ДСА
ДСА
вчера в 19:30
С досады чего не сделаешь.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:45
Эмоции вот и не сдержался.
1 984
1 984
вчера в 18:43
Потолкались чуть-чуть.
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