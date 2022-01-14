Джака догоняет Рамоса и Куарежму. Гранит — главный в Англии по удалениям, но до мирового рекорда далеко

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вчера, 12:36

Король-лев тоже в списке хулиганов.

Джаку ни разу не удаляли за две желтые карточки

В составе «Арсенала», а в Бундеслиге подобное случалось. Шесть лет назад Арсен Венгер смешно защищал Гранита после удаления, когда оценил его фол на «темно-желтую» карточку, упрекнув судью за выдачу «ярко-красной». Хотя у швейцарского полузащитника есть секрет – чаще всего при фолах использует популярную уловку Вернблума. В «Арсенале» Джака с 2016 года, получает желтые карточки раз в четыре матча в среднем, каждые 309 минут игрового времени.

Но пока ни одно из его 62 предупреждений не стало вторым в матче и не превратилось в красную карточку. Все удаления Гранита после чистых красных карточек. В «Арсенале» его удалили в пятый раз, пропустил 15 матчей из-за дисквалификаций. Фол против «Ливерпуля» лишь благодаря магии африканских шаманов – Кубок Африки все-таки стартовал, Мане и Салах отправились в Камерун, не превратился для «канониров» в выездное поражение в первом полуфинале Кубка лиги.

Зато умение Джаки подставить команду грубым фолом снова обсуждают. Теперь могут впаять дисквалификацию на четыре игры. В Бундеслиге в составе «Боруссии» М, а также в сборной Швейцарии у Гранита, разумеется, есть удаления. Начиная с сезона 2016/17, ни один игрок клуба АПЛ не получал больше красных карточек во всех турнирах, чем Джака. В своей песочнице парень с пятью удалениями – король резкого прощания. Но если смотреть шире, то Граниту далеко до рекордов в сомнительной номинации.

Грубый Пепе не является рекордсменом по удалениям

Многие удивляются, но португальский защитник «Порту» не лидирует в рейтинге по красным карточкам. У него их не так много — всего 12 штук на клубном уровне. Но часто речь шла о получении второй желтой карточки. В 123 играх за сборную Португалии у Пепе лишь две красные. Бразилец часто хватал желтые и умел играть невероятно грубо, иногда даже неадекватно жестоко – когда бил ногами лежачего соперника. У Пепе и сформировалась репутация, хотя некоторые игроки атаки удалялись чаще.

Только на клубном уровне в 21-м веке у льва Ибрагимовича, Куарежмы и Эмре Белозоглу больше красных карточек, чем у Пепе. Разница не критическая, но количество фолов у форварда, вингера и атакующего хавбека намного ниже, чем у центрального защитника. Причем, как и в случае с Джакой, речь скорее в неумении контролировать свои эмоции. Ветеран-рекордсмен Дани Алвес тоже схватил в новом веке немало красных карточек, хотя репутации невероятно грубого футболиста у атакующего бразильца точно нет.

А вот Маскерано наоборот недобрал – были эпизоды, когда судьи прощали парня, что умел проверить чужие кости на прочность. Тафгаи в футболе не перевелись, ведь в 21-м веке рядом с не самым интеллектуальным в футбольном плане Мексесом красные карточки хватали техничные игроки атаки, вроде Куарежмы и Ибрагимовича. У Рикардо за карьеру столько же удалений, как у Джаки на данный момент, хотя они представляют совершенно разные футбольные виды. Оба по 14 раз видели красные карточки в руках рефери в свой адрес.

Рамос — не главный по красным карточкам в истории

Странно, что Рамос не лысый. Судя по его поведению на поле, в его крови много тестостерона. Впрочем, так ли часто Серхио нарушает правила на эмоциях, бессознательно и случайно? Если присмотреться, то многие фолы испанца продуманные до мелочей. Многие, но не все. Подлые трюки за ним водились, и эту песню о герое-антигерое написал сам чемпион мира. Невозможно остаться любимцем для каждого, если только на клубном уровне у тебя 27 удалений.

Последнее схлопотал уже в составе ПСЖ , но теорию, что Рамос расчетливый хулиган подтверждает расклад – 19 из 27 красных карточек Серхио увидел в матче, где уже имел желтую. А во впечатляющих 180 матчах за сборную Испании у него ни одного удаления. То есть центральный защитник четко знает, что делает. Не успевая за соперниками в силу стиля игры в молодости и потери резкости в почтенном футбольном возрасте, использует мастерство жестко нарушать правила для запугивания и выгоды своей команды.

Рафаэль Маркес был еще одним таким же хитрым – мексиканец чаще жестко нарушал правила дважды за матч, надеясь на прощения арбитра, нежели фолил на прямую красную. Но в 21-м веке у него 22 красные карточки в клубах и сборной Мексики, с таким рекордом тяжело тягаться. Конечно, если бы Шемберас провел за карьеру столько матчей, как Маркес или Рамос, то улучшил свой «рекорд» в 17 красных карточек за клубы и сборную, но на вершине люди, которые умеют мыслить стратегически.

Хотя дикие парни тоже есть – Фелипе Мело обожает собирать красные карточки, мексиканец Жерардо Торадо, чилиец Гари Медель, как и итальянец Маттео Контини. Они не являются примером спокойствия и адекватности на футбольном поле — все в десятке мастеров собирать красные карточки в новом веке. Хотя только Рамос из всех сохраняет шанс получить тридцать красных карточек за карьеру. Осталось три штуки, и если после ПСЖ еще поиграет где-то за океаном – будет шанс, что позабавит публику новым фокусом.

Конечно, ничего хорошего в красных карточках, которые всегда вредят твоей команде, нет, но удаления тоже часть футбола. Часто спорная, а в случае с героями этого разговора в основном бесспорная. Случайным и несправедливым может быть удаление человека, у которого одно удаление за карьеру, а когда речь о 15-20 случаях, то имеем дело с настоящими хулиганами, независимо от класса, стиля игры и исконных мотивов.

Но все мастера – французский хавбек Руль, уругвайский защитник Монтеро, испанский проктолог Альфаро, дикий валлиец Винни Джонс, и даже будущий тренер МЮ с 13 удалениями за карьеру, уступают Серхио Рамосу. 27 красных карточек – невероятная высота, которую преодолел лишь еще один игрок. Колумбийский хавбек Херардо Бедойя – чемпион Южной Америки 2001 года, получил 46 красных карточек за двадцатилетнюю карьеру в футболе.

Не удивительно, что в дебютной игре на посту ассистента тренера взрослой команды «Санта-Фе» Херардо выгнали с бровки на 21-й минуте матча, а футболисты не могли сдержать смех. Привычка – вторая натура, и такие ребята, как Джака, привыкли покидать поле досрочно.