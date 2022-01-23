«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Кальяри»

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вчера, 16:25

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1) в матче 23-го тура Серии А.

На 8-й минуте встречи защитник «фиалок» Кристиано Бираги не реализовал пенальти. В начале второго тайма форвард «Кальяри» Жоао Педро вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте красную карточку получил защитник «фиалок» Альваро Одриосола. На 68-й минуте встречи в ворота «Фиорентины» был назначен пенальти, который не реализовал Жоао Педро. Клуб из Флоренции сумел отыграться на 75-й минуте благодаря голу Риккардо Соттила. Российский нападающий Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Фиорентина» идёт на 6-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Кальяри» занимает 18-е место (17 очков).