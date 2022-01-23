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«Фиорентина» ушла от поражения в матче с «Кальяри»

вчера, 16:25
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри» (1:1) в матче 23-го тура Серии А.

На 8-й минуте встречи защитник «фиалок» Кристиано Бираги не реализовал пенальти. В начале второго тайма форвард «Кальяри» Жоао Педро вывел свою команду вперёд. На 65-й минуте красную карточку получил защитник «фиалок» Альваро Одриосола. На 68-й минуте встречи в ворота «Фиорентины» был назначен пенальти, который не реализовал Жоао Педро. Клуб из Флоренции сумел отыграться на 75-й минуте благодаря голу Риккардо Соттила. Российский нападающий Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

«Фиорентина» идёт на 6-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Кальяри» занимает 18-е место (17 очков).

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:14
Саня практически до последнего сидел на лавке и втыкал иголки в куклу вуду с эмблемой Кальяри, в итоге это помогло и Фиорентина с его помощью вырвала ничью.
протон
протон
вчера в 18:09
У Кокорина кармическая связь со стульями, сиденьями и сидениями
Провёл матч на скамейке запасных уже можно сделать жирным и подчеркнуть
galem72
galem72
вчера в 17:56
Из всего этого триллера для нас важно лишь последнее предложение, в котором описывается талантливое и результативное выступление нашего легендарного соотечественника.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:51
С "Кальяри" на скамейке, с кальяном - в стартовом составе.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:10
Кокорин снова на лавке. Даже в отсутствии Влаховича ему не доверяют место на поле.
ДСА
ДСА
вчера в 17:00
Иногда в футболе везёт
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:43
Ничья в пользу конкурентов.
smitt
smitt ответ beefs (раскрыть)
вчера в 16:39
6 место в таблице, не такое уж и увядающее.
beefs
beefs
вчера в 16:29
Фиалки начинают завядать...
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