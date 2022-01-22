«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 7-й минуте счёт в игре открыл защитник «святых» Кайл Уокер-Питерс. Отыграться «горожане» сумели только после перерыва благодаря голу Эмерика Ляпорта. До конца встречи подопечные Хосепа Гвардиолы так и не смогли вырвать победу — 1:1.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте в турнирной таблице (57 очков), «Саутгемптон» занимает 12-е место (25 очков).
При чем иногда я же болею за МС. Я болел за них в 2020 г. в 1/4 ЛЧ против Лиона. И что я видел? Лион неожиданно грамотно выстроил игру на контратаках и всё - МС ничего не мог поделать. Мячом владеют, а толку ноль.
При чем иногда я же болею за МС. Я болел за них в 2020 г. в 1/4 ЛЧ против Лиона. И что я видел? Лион неожиданно грамотно выстроил игру на контратаках и всё - МС ничего не мог поделать. Мячом владеют, а толку ноль.