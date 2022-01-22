«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

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вчера, 22:25

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте счёт в игре открыл защитник «святых» Кайл Уокер-Питерс. Отыграться «горожане» сумели только после перерыва благодаря голу Эмерика Ляпорта. До конца встречи подопечные Хосепа Гвардиолы так и не смогли вырвать победу — 1:1.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте в турнирной таблице (57 очков), «Саутгемптон» занимает 12-е место (25 очков).