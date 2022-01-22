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«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»

вчера, 22:25
СаутгемптонЛоготип футбольный клуб Саутгемптон1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 7-й минуте счёт в игре открыл защитник «святых» Кайл Уокер-Питерс. Отыграться «горожане» сумели только после перерыва благодаря голу Эмерика Ляпорта. До конца встречи подопечные Хосепа Гвардиолы так и не смогли вырвать победу — 1:1.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте в турнирной таблице (57 очков), «Саутгемптон» занимает 12-е место (25 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:07
старания героических гостей были вознаграждены !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:09
Потеря очков почти незаметна, если глянуть в таблицу. А если учесть , что конкуренты очень нестабильны, то шансы МС на чемпионство только растут.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:01
Следующую игру проиграют.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:41
Жаль что 💰 отскочил
faneng
faneng
вчера в 22:56, ред.
Меня очень раздражает стиль игры МС. Вот прямо раздражает: я понимаю, игра отточена до мельчайших деталей, тотальный контроль, удушение противника. Но! Нет души, нет эмоций, нет вожаков и поэтому Гвардиола часто проигрывает именно в кубковых матчах. Не видать ему Лиги чемпионов. Пусть до посинения катает вату в чемпионатах на длинной дистанции.
При чем иногда я же болею за МС. Я болел за них в 2020 г. в 1/4 ЛЧ против Лиона. И что я видел? Лион неожиданно грамотно выстроил игру на контратаках и всё - МС ничего не мог поделать. Мячом владеют, а толку ноль.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:56
Пора гнать Гвардиолу!
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:52
У Ман Сити ещё достаточно большая фора, поэтому они себе могут позволить несколько ничьих.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:49
Очковый запас позволяет немного притормозить в гонке за золото АПЛ.
sash71
sash71
вчера в 22:37, ред.
Саутгемптон совершил сенсацию сыграв в ничью с лидером АПЛ. Игра действительно смотрелась достойно, и невозможно было оторваться. Если первый тайм команды еще команды играли на встречных, то втором тайме МС попросту уничтожал Саут. Казалось вот-вот и бедный Саут разорвет в клочья от атак МС. В моменте с жестким стыком Армстронгу арбитр должен быть показать красную. Последние минуты матча весь Саут тупо стоял в воротах и отбивался из последних сил ,но парни выстояли и отстояли ничейный счет. МС теряет очки, и возможно совсем скоро интрига за чемпионство возвратится в АПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:37
Армандо Броя был хорош, боролся, бегал, открывался, забил даже (с офсайда правда).
Капризулька Лукаку 115 миллионный забил в АПЛ столько же, сколько и наш юный воспитанник в аренде за Сотон.
протон
протон
вчера в 22:37
Руководство АПЛ убедительно просит шэйха Мансура ставить в старт Сити Стерлинга для придания чемпионату интриги. Других поводов держать его в Сити я не вижу.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:36
Да щас, Ливер и шпоры не дремлют, забьют на еврокубки и снесут шейхов.
Знаем мы Пепа по весне
протон
протон
вчера в 22:36
Хотел на ничью поставить, но затем поставил на МС. и профукался.
Elliada
Elliada
вчера в 22:31
Ничего страшного не произошло. МС чемпион
allemz
allemz
вчера в 22:30
Заслуженная потеря очков, играли как тряпки бесполезные, но Армстронга всё-таки должны были удалять
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