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«Атлетико» обыграл «Валенсию», уступая в два гола

сегодня, 01:05
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в матче 22-го тура Ла Лиги.

На 25-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Валенсии» Юнус Муса. До перерыва «летучие мыши» удвоили преимущество благодаря голу Хьюго Дуро. Во втором тайме «Атлетико» отыграл один мяч, голом отметился Матеус Кунья, а в самой концовке встречи «матрасникам» удалось вырвать волевую победу. На 91-й минуте Анхель Корреа сравнял счёт, а на 93-й минуте Марио Эрмосо принёс мадридскому клубу победу — 3:2.

«Атлетико» идёт на 4-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Валенсия» занимает 9-е место (29 очков).

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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 09:29
Ау, мамкины эксперты, которые писали, что Атлетико уже не тот
Что Симеоне пора на покой
Где вы ?
particular
particular
сегодня в 09:15
Атлетико напомнил себя прежнего - настырного, бронебойного и рвущегося с цепи пса...
112910415
112910415
сегодня в 08:45
ведь могут, если захотят !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:40
Мадрид сильнее !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:30
Как навереое им обидно!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:12
Долго запрягали, в концовке всё таки додавили
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:54
Где Черышев ?
wr9uy5utr76x
wr9uy5utr76x
сегодня в 06:16
Атлетико постоянно создает себе трудности, а потом преодолевает их.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:55
Играть надо до конца - непреложная истина.
ABir
ABir
сегодня в 05:02
Играть всегда надо до самой последней минуты, не выключаясь не на секунду
Верг
Верг
сегодня в 04:52, ред.
Забавный факт, Hermoso переводится с испанского, как "красавчик". Игра слов в духе Оскара Уайлда
протон
протон
сегодня в 02:55
С Атлетико нужно предельно осторожно играть на последних минутах- основные голы забивает в это время
Что-то много волевых побед в последнее время. Недавно в кубке Реал победил Эльче в меньшенстве,уступая в счёте.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:39
Даже е знаю чьим болельщикам после матча больше валидола понадобится Валенсии или Атлетико?
амурец
амурец
сегодня в 02:19
Молодцы
Верг
Верг
сегодня в 02:16
Карраско и Корреа тащат в этом, неочень удачном сезоне
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 02:12
Нет эмоций
sash71
sash71
сегодня в 02:04
Вырвали победу.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:47
Красавцы, такой матч вытащили!
1bear
1bear
сегодня в 01:46
два мяча в добавленное время - это круто !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:41
Давненько небыло такого футбола ⚽️.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:07
Фууух, закамбэчили!
Браво Атлетико Мадрид!
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