«Атлетико» обыграл «Валенсию», уступая в два гола

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сегодня, 01:05

«Атлетико» обыграл «Валенсию» (3:2) в матче 22-го тура Ла Лиги.

На 25-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «Валенсии» Юнус Муса. До перерыва «летучие мыши» удвоили преимущество благодаря голу Хьюго Дуро. Во втором тайме «Атлетико» отыграл один мяч, голом отметился Матеус Кунья, а в самой концовке встречи «матрасникам» удалось вырвать волевую победу. На 91-й минуте Анхель Корреа сравнял счёт, а на 93-й минуте Марио Эрмосо принёс мадридскому клубу победу — 3:2.

«Атлетико» идёт на 4-м месте в турнирной таблице (36 очков), «Валенсия» занимает 9-е место (29 очков).