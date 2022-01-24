Кузнецов: «ЦСКА стоит приобрести Деспотовича. Он адаптирован к России»

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб проявляет интерес к нападающему «Рубина» .

ЦСКА точно нужен еще один нападающий в пару к Заболотному. Деспотовича мы хорошо знаем, он адаптирован к России и нашему чемпионату. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, плюс в игровом плане что-то не клеилось. Но он квалифицированный футболист, таких нужно поискать еще. Нужно еще понимать для каких задач его берет ЦСКА .