Кузнецов: «ЦСКА стоит приобрести Деспотовича. Он адаптирован к России»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб проявляет интерес к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.
ЦСКА точно нужен еще один нападающий в пару к Заболотному. Деспотовича мы хорошо знаем, он адаптирован к России и нашему чемпионату. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, плюс в игровом плане что-то не клеилось. Но он квалифицированный футболист, таких нужно поискать еще. Нужно еще понимать для каких задач его берет ЦСКА.
Его возраст? Он точно не станет проблемой. Деспотович — опытный футболист, который способен помочь команде. Если ЦСКА хочет побороться за тройку, то, конечно, такого футболиста стоит приобрести. Это будет хороший трансфер.