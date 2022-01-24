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Кузнецов: «ЦСКА стоит приобрести Деспотовича. Он адаптирован к России»

вчера, 18:15

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал информацию, согласно которой армейский клуб проявляет интерес к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.

ЦСКА точно нужен еще один нападающий в пару к Заболотному. Деспотовича мы хорошо знаем, он адаптирован к России и нашему чемпионату. В последнее время у него были проблемы со здоровьем, плюс в игровом плане что-то не клеилось. Но он квалифицированный футболист, таких нужно поискать еще. Нужно еще понимать для каких задач его берет ЦСКА.

Его возраст? Он точно не станет проблемой. Деспотович — опытный футболист, который способен помочь команде. Если ЦСКА хочет побороться за тройку, то, конечно, такого футболиста стоит приобрести. Это будет хороший трансфер.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:03
Не являюсь болельщиком ЦСКА, но хочу чтоб заиграл у армейцев. У кого-то в Рубине подгорит тогда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:52
Тем более, что они примерно одного возраста и одного типа, и одного уровня. Не нужен однозначно.
isamsn
isamsn
вчера в 19:40
Нужно не набирать дополнительных игроков, а менять их на тех кто не устраивает. 5 нападающих в основе это перебор.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:31
Джордже это не тот кто нам нужен.
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:16
Я за то,чтобы Деспота взять на полтора года.
particular
particular
вчера в 18:43, ред.
А может пора, для профилактики и обострения профессиональной чуйки, провести децимацию среди имеющихся...
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 18:33
хз, почему, а он мне нра. зэ — в болото. Чахлого использовать и не ждать тыщапиццот голов, он не нападуб.оч полезнвй игрок на по делу
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:24, ред.
Незачем стариканов брать, хватит Антохи, нужен нап помоложе и побыстрее.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:20
Если ЦСКА не ставит никаких целей, то конечно можно и его взять.
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