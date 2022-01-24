В «Химках» подтвердили интерес к Деспотовичу

Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Рубина» .

Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ .

Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, — нельзя. Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность.

Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться. У нас есть своя концепция, которая приемлема к заработной плате и отступным.