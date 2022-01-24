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В «Химках» подтвердили интерес к Деспотовичу

вчера, 16:46

Член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Рубина» Джордже Деспотовичу.

Мы наблюдаем за Деспотом более-менее лучше, чем остальные 15 клубов РПЛ.

Наверное, у всех клубов есть интерес. Тут нужно все сравнивать: и наши возможности, и его желания. Говорить, что мы его рассматриваем, как он впишется в нашу схему и другие мелочи, — нельзя. Сейчас игрок стал свободным агентом, мы рассмотрим его в том числе. Не исключаем такую возможность.

Все будет зависеть от его условий. Если он потребует больших денег, придется отказаться. У нас есть своя концепция, которая приемлема к заработной плате и отступным.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:30
Деспот многим интересен
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:05
Но ЦСКА предлагает больше.
488hvsavqa7x
488hvsavqa7x
вчера в 17:34
Знатный сброд в Химках собирается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:59
Химкам будет сподручнее.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:56
Там ему и место,а вы,папаня,всё :ЦСКА ,да ЦСКА...
Cat01
Cat01
вчера в 16:49
Надо брать
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