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«Крылья Советов» согласовали аренду Ивана Игнатьева с правом выкупа

вчера, 13:22

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перейдёт в «Крылья Советов».

Завтра форвард пройдёт медосмотр в самарском клубе. После этого «Крылья Советов» арендуют футболиста до конца сезона без обязательного права выкупа.

Если «Крылья» захотят активировать опцию выкупа, им придётся заплатить «Рубину» 2,5 млн евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:55
А нужна ли Крылышкам эта головная боль???!!!
Галицкий правильно поступил, что избавился от него, как только его агент начал мутить мутны замуты ....
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:51
Удачи ему в Самаре.
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 14:32
Последний шанс для Игнатьева. Интересно, он это понимает?
2kfks42mx9me
2kfks42mx9me
вчера в 14:17
Арендовали себе гемор
ДСА
ДСА
вчера в 14:13
Похоже игрок постепенно губит свою карьеру.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:10
Научит как гулять на Набережной !
112910415
112910415
вчера в 14:00
благородная попытка спасти человека !
будем следить
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:56
Нормально ушёл от Пельменя.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ particular (раскрыть)
вчера в 13:53
Главное, чтобы не те ростовские плюшки, которые из песни "Ленинграда" "В Питере - пить". А то, я боюсь, тех он куда больше кладёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:45
Судя по тому, как, в том числе во время ЧМ по футболу, на МатчТВ рекламировались самарское пиво и раки, как бы Игнатьев не нашел там достойную замену ночным клубам...
Alexnvr
Alexnvr ответ particular (раскрыть)
вчера в 13:44
Ну а если положит 10, то добиваться долива пива после отстоя пены))) В Самаре ещё и водку хорошую делали - Родник называется) Главное чтоб Ваня на футбол не положил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Встанет на путь исправления...
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:40
Нашли компромисс для всех заинтересованных сторон
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:38
Пока 10 плюшек не положит - пива не наливать :))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:34
В голове зреет мысль - а вдруг заиграет в соседстве с самарским бодрящим пивком и животворящими пи****ми от Осинькина?
shlomo
shlomo
вчера в 13:34
Посмотрим, что из этого получится
1bear
1bear
вчера в 13:34
дай бог , если заиграет...
drug01
drug01
вчера в 13:24
Это выход хороший
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:23
Очень хорошо!
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