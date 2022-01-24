«Крылья Советов» согласовали аренду Ивана Игнатьева с правом выкупа

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вчера, 13:22

Нападающий «Рубина» перейдёт в «Крылья Советов».

Завтра форвард пройдёт медосмотр в самарском клубе. После этого «Крылья Советов» арендуют футболиста до конца сезона без обязательного права выкупа.

Если «Крылья» захотят активировать опцию выкупа, им придётся заплатить «Рубину» 2,5 млн евро.