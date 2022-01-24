«Крылья Советов» согласовали аренду Ивана Игнатьева с правом выкупа

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев перейдёт в «Крылья Советов».
Завтра форвард пройдёт медосмотр в самарском клубе. После этого «Крылья Советов» арендуют футболиста до конца сезона без обязательного права выкупа.
Если «Крылья» захотят активировать опцию выкупа, им придётся заплатить «Рубину» 2,5 млн евро.
Галицкий правильно поступил, что избавился от него, как только его агент начал мутить мутны замуты ....
Галицкий правильно поступил, что избавился от него, как только его агент начал мутить мутны замуты ....
будем следить
будем следить