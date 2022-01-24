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Агент Самошникова: «Клубы РПЛ делали запросы по трансферу Ильи»

вчера, 17:06

Евгений Моисеев, агент защитника сборной России и «Рубина» Ильи Самошникова, рассказал о трансферных предложениях по игроку.

Остается ли Самошников зимой в «Рубине»? Конечно, у него же контракт.

Летом у нас было предложение из Франции, да. Спортивный директор «Рубина» в одном из интервью комментировал это тоже. У него это предложение было на руках. Спортивный директор сказал, что это команда из нижней части таблицы французского чемпионата. Сейчас этот клуб, кстати, находится в первой пятерке Лиги 1. Были какие-то предпосылки, но у Ильи есть команда и контракт. Клуб и должен решать вопрос насчет продажи или перехода футболиста.

Были ли запросы от клубов РПЛ в это трансферное окно? Да, конечно. Илья — игрок сборной России. Он показывал до травмы хороший результат. Думаю, спрос есть не только на Илью. И позиция левого защитника востребована в России.

Клубом из Франции был «Страсбур»? Ну, я вам ничего говорить не буду. Лучше спросить у руководства.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:42
Не плохой , быстрый защитник , с ударом
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:35
Очень высока вероятность, что летом, в крайнем случае через год окажется в одном из столичных клубов или Краснодаре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:07
Это агентская работа...
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