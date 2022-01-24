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Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Заправка ID?»

вчера, 23:42

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко подверг критике введение паспорта болельщика (Fan ID).

А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну, чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всё это, ей богу, и грустно…

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдёт, и, соответственно, перепись их не коснётся. Ну а трибуны опустеют минимум наполовину. И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещё не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа.

Ранее о бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

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протон
протон
сегодня в 02:13
Кстати не такая плохая идея, можно этот ID на лоб нанести и при входе на стадион чтобы данные считывались, типа как транспондер для быстрого входа на стадион, и заодно данные по прививке, чтобы были внесены. Если проблемы с вакциной считались, то ветеринарный кабинет у входа сделать прямо. Всех гопников отсеет этот id, останется только генетически модифицированная элита на стадионах бггг))))
4RT
4RT
сегодня в 00:59
Россия ID
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:36
Калина дурака строит, иди такой по жизни. Вандализма, как на футболе, больше нигде нет. А нормальных людей, которые за ID во много раз больше, чем "калин"
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10
Всё можно !)
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