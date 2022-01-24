Калиниченко – о Fan ID: «А почему бы не сделать Театр ID, Заправка ID?»

Бывший полузащитник «Спартака» подверг критике введение паспорта болельщика (Fan ID).

А почему бы не сделать Театр ID, Кино ID, Заправка ID, Продуктовый ID? Ну, чтобы уж наверняка проследить, где фанат купил бутылку пива, откуда ехал, какой репертуар в театре или кино предпочитает? Смешно всё это, ей богу, и грустно…

Ну и согласно этому небольшому опросу, почти половина на футбол не пойдёт, и, соответственно, перепись их не коснётся. Ну а трибуны опустеют минимум наполовину. И вроде понятно кому и зачем это нужно, но не понятно, что ещё не знают про активных болельщиков, инициаторы сего действа.