Рианчо — о Fan ID: «„Спартак“ без своих фанатов — совсем другая команда»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал решение фанатских объединений команды бойкотировать матчи красно-белых в связи введением Fan ID.

Я считаю, что у каждого человека есть личные данные, которые не нужно распространять. Я не совсем понимаю необходимость введения Fan ID. Нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Фанаты «Спартака» играют большую роль для клуба. Их уход со стадиона станет большой проблемой для команды. «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда. Я за то, чтобы на всех стадионах была активная поддержка, но присутствовал порядок и соблюдение всех ковид-протоколов. Футболу необходимы фанаты, иначе шоу теряет эффектность.