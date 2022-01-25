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Рианчо — о Fan ID: «„Спартак“ без своих фанатов — совсем другая команда»

сегодня, 00:47

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал решение фанатских объединений команды бойкотировать матчи красно-белых в связи введением Fan ID.

Я считаю, что у каждого человека есть личные данные, которые не нужно распространять. Я не совсем понимаю необходимость введения Fan ID. Нужно прислушиваться к мнению болельщиков. Фанаты «Спартака» играют большую роль для клуба. Их уход со стадиона станет большой проблемой для команды. «Спартак» без своих болельщиков — совсем другая команда. Я за то, чтобы на всех стадионах была активная поддержка, но присутствовал порядок и соблюдение всех ковид-протоколов. Футболу необходимы фанаты, иначе шоу теряет эффектность.

О бойкоте матчей из-за Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита» и «Ростова».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:13
Фанаты Спартака и порядок это несовместимые понятия
протон
протон
сегодня в 02:09
Всё правильно сказал Рианчо!!!
beefs
beefs
сегодня в 01:00
Фанов на стадионе 2-3 тыс, а остальные на стадионе кто?...
Mangur
Mangur
сегодня в 00:53
Болельщики будут на футболе. Ну а шизы станет на футболе меньше.
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