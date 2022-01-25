«Зенит» не хочет платить за Юри Альберто больше 16-17 млн евро

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вчера, 17:46

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться форвардом «Интернасьонала» .

Утверждается, что петербуржцы не собираются платить за бразильца больше 16-17 млн евро.

Есть вероятность, что футболист перейдет в «Зенит» уже зимой, если «Байер», который приобрел у питерского клуба нападающего , заплатит напрямую бразильскому клубу.

Если это произойдет, то, вероятно, Азмун отправится в «Байер» уже в январе.