«Зенит» не хочет платить за Юри Альберто больше 16-17 млн евро

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться форвардом «Интернасьонала» Юри Альберто.
Утверждается, что петербуржцы не собираются платить за бразильца больше 16-17 млн евро.
Есть вероятность, что футболист перейдет в «Зенит» уже зимой, если «Байер», который приобрел у питерского клуба нападающего Сердара Азмуна, заплатит напрямую бразильскому клубу.
Если это произойдет, то, вероятно, Азмун отправится в «Байер» уже в январе.
Могли вовремя продать Азмуна вот вам и деньги
Могли вовремя продать Азмуна вот вам и деньги