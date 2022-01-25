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«Зенит» не хочет платить за Юри Альберто больше 16-17 млн евро

вчера, 17:46

Руководство «Зенита» продолжает интересоваться форвардом «Интернасьонала» Юри Альберто.

Утверждается, что петербуржцы не собираются платить за бразильца больше 16-17 млн евро.

Есть вероятность, что футболист перейдет в «Зенит» уже зимой, если «Байер», который приобрел у питерского клуба нападающего Сердара Азмуна, заплатит напрямую бразильскому клубу.

Если это произойдет, то, вероятно, Азмун отправится в «Байер» уже в январе.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:31
Утверждается, что петербуржцы не собираются платить за бразильца меньше 16-17 млн евро.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:58
16 миллионов и 17 - для Зенита миллион не деньги.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:46
Азмун всё не как не куда не отправится!
kust07
kust07
вчера в 18:43
Что это Зенит жадничает с таким бюджетом.
Могли вовремя продать Азмуна вот вам и деньги
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:40
Не хочет , а скорее всего заплатят.
karnager
karnager
вчера в 18:20
За Юри Альберто платить не хочет, а за Юру Альбертова да
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:03
Это они изображают очень неумело, что пытаются деньги считать. Все это для отвода глаз. Газпром открыл доступ к госденежному мешку и все эти детские потуги слишком наивны. Они могут и 30 отдать, а объявят. что купили за 15, а остальные Байер заплатил. Кто это проверит? Никто.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:55, ред.
Утром ещё готовы были расстаться с сумой в двадцать миллионов евро за переход Юрика из Бразилии в Питер, но после переплаты за Адамова пять лимонов, денег теперь наверное не хватает, вот и пытаются торговаться о снижении цены за форварда.))
Futurista
Futurista
вчера в 17:51
Юри 5 лямов...остальное Альберто...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:48
Так и не надо. У вас Зюба есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:47
Жадный стал Зенит
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