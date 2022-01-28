«Химки» досрочно расторгнули аренду защитника Стоиновича

Пресс-служба «Химок» сообщила о досрочном расторжении аренды с защитником .

Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Словенский футболист возвращается в «Целе».

Защитник присоединился к команде летом 2021 года и принял участие в 16 матчах этого сезона.

Благодарим Душана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!