«Химки» досрочно расторгнули аренду защитника Стоиновича

Пресс-служба «Химок» сообщила о досрочном расторжении аренды с защитником Душаном Стоиновичем.
Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Словенский футболист возвращается в «Целе».
Защитник присоединился к команде летом 2021 года и принял участие в 16 матчах этого сезона.
Благодарим Душана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!
Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Словенский футболист возвращается в «Целе».— ФК «Химки» (@fc_khimki) January 28, 2022
Благодарим Душана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере! 🤝
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