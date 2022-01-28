ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Химки» досрочно расторгнули аренду защитника Стоиновича

сегодня, 13:35

Пресс-служба «Химок» сообщила о досрочном расторжении аренды с защитником Душаном Стоиновичем.

Футбольный клуб «Химки» и защитник Душан Стоинович досрочно расторгли арендное соглашение по взаимному согласию. Словенский футболист возвращается в «Целе».

Защитник присоединился к команде летом 2021 года и принял участие в 16 матчах этого сезона.

Благодарим Душана за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!

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Все комментарии
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:16
Слишком молод, чтобы играть в Химках.
kust07
kust07
сегодня в 15:03
В Химках идут кардинальные перестановки. В новый состав Душан не вписывается.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:37
Идёт замена состава
ДСА
ДСА
сегодня в 13:37
В общем не впечатлил он.
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