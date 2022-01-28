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«Кубань» арендовала капитана «Нижнего Новгорода»

сегодня, 00:39

Пресс-служба «Нижнего Новгорода» сообщила, что капитан клуба Александр Сапета отправляется в аренду в «Кубань».

Полузащитник прокомментировал свой переход:

Я не прощаюсь, но хочу поблагодарить своих товарищей, болельщиков, город, клуб, руководство за совместную работу!

С ФК «Нижний Новгород» пройден немалый путь и достигнута заветная цель. Я делал все, что было в моих силах, и всегда старался выполнять то, что обещал.

Этот клуб мне очень дорог, но футбольная жизнь складывается так, что теперь буду играть за другую команду.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал! Желаю успехов команде! А болельщикам быть всегда «вместе и до конца!»

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Доигрывать уже поехал
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