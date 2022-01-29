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Газизов: «Контракт Агаларова с „Уфой“ рассчитан ещё на три года»

вчера, 20:40

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сроке контракта с нападающим Гамидом Агаларовым. Соглашение с футболистом было заключено 24 января 2020 года. При трансфере из «Анжи» уфимский клуб не указал, на сколько именно рассчитано его трудовое соглашение. На сайте Transfermarkt указана дата — до 31 декабря 2022 года.

Контракт у Агаларова не заканчивается, он рассчитан еще на три года. Там неправильная информация указана.

Ранее сообщалось, что Агаларов вряд ли покинет «Уфу» в зимнее трансферное окно.

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протон
протон
сегодня в 01:28
Газизов захочет в 2-3 раза дороже его продать, такую сумму никто не даст, игрок может так надолго и останется в Уфе
Хитрый Газизов поднимает цену на игрока.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:49
Адвокатам столичных клубов следует более тщательно изучить условия договора по продаже Агаларова из Анжи в Уфу, там могут быть зацепки, которые помогут увести форварда у коварного и хитрого Газизова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:08
Пока он в лучших. Надолго ли? Вопрос...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:03
С Уфой и Газизовым всё как-то мутно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:59
А вообще есть Гамид? Или, это не Гамид..?).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:51
Ох и скользкий тип этот Газизов! Не удивлюсь, если скоро выяснится, что права на него процентов на 80 принадлежат гендиру...
Cat01
Cat01
вчера в 20:42
Это ещё хорошо
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