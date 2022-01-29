Газизов: «Контракт Агаларова с „Уфой“ рассчитан ещё на три года»

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вчера, 20:40

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сроке контракта с нападающим . Соглашение с футболистом было заключено 24 января 2020 года. При трансфере из «Анжи» уфимский клуб не указал, на сколько именно рассчитано его трудовое соглашение. На сайте Transfermarkt указана дата — до 31 декабря 2022 года.

Контракт у Агаларова не заканчивается, он рассчитан еще на три года. Там неправильная информация указана.

Ранее сообщалось, что Агаларов вряд ли покинет «Уфу» в зимнее трансферное окно.