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«Брентфорд» по-прежнему работает над трансфером Эриксена

вчера, 23:29

«Брентфорд» продолжает работу над трансфером бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Брентфорд» все еще работает над тем, чтобы как можно скорее завершить сделку с Кристианом Эриксеном. Конечно, необходимы важные медицинские анализы, но клуб все еще рассматривает Кристиана в качестве приоритетной цели.

Контракт может быть заключен до конца сезона с возможностью продления до июня 2023 года.

25 января Эриксен провёл тренировку с «Аяксом».

Напомним, что ранее «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор. 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:33
Плохо работаете,пора уже определиться!
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