«Брентфорд» по-прежнему работает над трансфером Эриксена

«Брентфорд» продолжает работу над трансфером бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиана Эриксена, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Брентфорд» все еще работает над тем, чтобы как можно скорее завершить сделку с Кристианом Эриксеном. Конечно, необходимы важные медицинские анализы, но клуб все еще рассматривает Кристиана в качестве приоритетной цели.
Контракт может быть заключен до конца сезона с возможностью продления до июня 2023 года.
25 января Эриксен провёл тренировку с «Аяксом».
Напомним, что ранее «Интер» решил расторгнуть контракт с полузащитником, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор. 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к матчам игроков с кардиостимуляторами.