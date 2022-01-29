«Брентфорд» по-прежнему работает над трансфером Эриксена

«Брентфорд» продолжает работу над трансфером бывшего полузащитника «Тоттенхэма» и «Интера» , сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Брентфорд» все еще работает над тем, чтобы как можно скорее завершить сделку с Кристианом Эриксеном. Конечно, необходимы важные медицинские анализы, но клуб все еще рассматривает Кристиана в качестве приоритетной цели.

Контракт может быть заключен до конца сезона с возможностью продления до июня 2023 года.