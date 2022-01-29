Азмун перейдёт в «Байер» зимой

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вчера, 22:57

Нападающий «Зенита» перейдет в «Байер» в зимнее трансферное окно.

Журналист Лоик Танзи утверждает, что иранский форвард расторгнет контракт с петербургским клубом. В свою очередь «Зенит» подпишет нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.