Азмун перейдёт в «Байер» зимой

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер» в зимнее трансферное окно.
Журналист Лоик Танзи утверждает, что иранский форвард расторгнет контракт с петербургским клубом. В свою очередь «Зенит» подпишет нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.
В текущем сезоне РПЛ Азмун сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.
Зенит заработает денег (правда это копейки для Зенита)
Байер получит усиление, думаю Азмун заиграет там
Ну а сам Сердар перейдет в топ чемпионат в довольно таки крепкий клуб
Зенит заработает денег (правда это копейки для Зенита)
Байер получит усиление, думаю Азмун заиграет там
Ну а сам Сердар перейдет в топ чемпионат в довольно таки крепкий клуб