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Азмун перейдёт в «Байер» зимой

вчера, 22:57

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер» в зимнее трансферное окно.

Журналист Лоик Танзи утверждает, что иранский форвард расторгнет контракт с петербургским клубом. В свою очередь «Зенит» подпишет нападающего «Интернасьонала» Юри Альберто.

В текущем сезоне РПЛ Азмун сыграл в 15 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
По доброй зенитовской традиции-сам выкупит свой контракт.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:02
Денег в середняке заработал, можно и за топ клуб поиграть:))
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:50
Таких высказываний за прошедшую неделю было больше десятка. Это всего лишь частное мнение одного из многих журналистов, не подкреплённых никакими фактами, документами или ссылками на официальные источники всех заинтересованных сторон.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:39
Осталось услышать окончательные условия сделки и понять, кто пошёл на попятную.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:35
Байер невыдержал !!!)
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
Это хорошо для всех трех сторон
Зенит заработает денег (правда это копейки для Зенита)
Байер получит усиление, думаю Азмун заиграет там
Ну а сам Сердар перейдет в топ чемпионат в довольно таки крепкий клуб
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:15
Трансферное окно в Европе закрывается 31 января. Уже пора?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:08
Оно к тому и шло, логически догадаться можно было, ибо другие игроки не желали бы ему удачи уже.
1bear
1bear
вчера в 23:02
Как же ты уже задолбал,Сердар
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:02
Байер ускорил процесс
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