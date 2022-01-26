Фанаты «Ротора» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатское объединение «Ротора» Mjollnir Firm заявило о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет и присоединяется к бойкоту Fan ID! Отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID!
Возможно, это не коснётся матчей ФНЛ и ФНЛ-2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России! Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили!
Молодёжный коллектив Югенд также присоединяется к бойкоту Fan ID! Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!
Раньше они были открытые скинхеды, а сейчас именуют себя фанатами футбола.
Свастика и прочее поклонение этой идеологии не редки на трибунах и по сей день.
Понимая, что с вступлением закона о Fan ID им просто будет закрыта дорога на стадион, им остаётся последний шанс бастовать с надеждой, что отменят.
Мне лично пофиг до них, но они за собой тащат нормальных болельщиков, а по заявлением даже видно, что запугивают их, как делает это фратия.
Раньше они были открытые скинхеды, а сейчас именуют себя фанатами футбола.
Свастика и прочее поклонение этой идеологии не редки на трибунах и по сей день.
Понимая, что с вступлением закона о Fan ID им просто будет закрыта дорога на стадион, им остаётся последний шанс бастовать с надеждой, что отменят.
Мне лично пофиг до них, но они за собой тащат нормальных болельщиков, а по заявлением даже видно, что запугивают их, как делает это фратия.
То есть в РПЛ они борцы за справедливость, а в ФНЛ это нечто другое и они прогнутся под систему.
Если вы такие принципиальные, то не посещайте стадионы до полной его отмены, а не там где вам удобно! Фанат и честь слова часто не совместимые...
То есть в РПЛ они борцы за справедливость, а в ФНЛ это нечто другое и они прогнутся под систему.
Если вы такие принципиальные, то не посещайте стадионы до полной его отмены, а не там где вам удобно! Фанат и честь слова часто не совместимые...