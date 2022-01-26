Фанаты «Ротора» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

Фанатское объединение «Ротора» Mjollnir Firm заявило о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет и присоединяется к бойкоту Fan ID! Отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID!

Возможно, это не коснётся матчей ФНЛ и ФНЛ -2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России! Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили!

Молодёжный коллектив Югенд также присоединяется к бойкоту Fan ID! Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!