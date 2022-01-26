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Фанаты «Ротора» будут бойкотировать матчи из-за Fan ID

вчера, 13:58

Фанатское объединение «Ротора» Mjollnir Firm заявило о бойкоте матчей из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).

Коллектив Mjollnir Firm официально заявляет и присоединяется к бойкоту Fan ID! Отказываемся от посещения всех мероприятий с Fan ID!

Возможно, это не коснётся матчей ФНЛ и ФНЛ-2 (не дай бог нам там оказаться), но наше решение солидарно со многими фанатскими движами России! Мнение коллектива MF может не совпадать с мнением всего волгоградского движа, но мы единогласно так решили!

Молодёжный коллектив Югенд также присоединяется к бойкоту Fan ID! Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:15
Чё по лошадям?
ДСА
ДСА
вчера в 15:44
Фанат - не преступник. Для этого и вводят идентификация, что бы под монастырь подвести.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:13, ред.
А ты внимательно посмотри на названия фанатских движении и увидишь, что у многих корни растут от идеологии третьего рейха.
Раньше они были открытые скинхеды, а сейчас именуют себя фанатами футбола.
Свастика и прочее поклонение этой идеологии не редки на трибунах и по сей день.
Понимая, что с вступлением закона о Fan ID им просто будет закрыта дорога на стадион, им остаётся последний шанс бастовать с надеждой, что отменят.
Мне лично пофиг до них, но они за собой тащат нормальных болельщиков, а по заявлением даже видно, что запугивают их, как делает это фратия.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:38, ред.
Молодёжный коллектив Югенд, что это за организация вообще? Звучит как-то по крайней мере настораживающе, если их не будет на стадионе я уж точно не расстроюсь.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:26
Мы такие борцы, что будем стоять до последнего, до победного конца... ну если, что то мы будем ходить.

То есть в РПЛ они борцы за справедливость, а в ФНЛ это нечто другое и они прогнутся под систему.
Если вы такие принципиальные, то не посещайте стадионы до полной его отмены, а не там где вам удобно! Фанат и честь слова часто не совместимые...
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:24
Ну вот теперь после их заявления...все встанет на свои места...:))))
drug01
drug01
вчера в 14:24
Боже все кричат....
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:12
Стадион не тюрьма но скоро будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00
Воо , ещё одни герои декабристы !!!)
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