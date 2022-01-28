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Депутат Госдумы — о Fan ID: «Закон принят, он начнёт действовать с 1 июня»

вчера, 17:56

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова комментатора Геннадия Орлова, который раскритиковал Fan ID.

Это его дело. Комментировать я его не собираюсь. Почитайте закон, там всё есть.

Реально ли Fan ID решили отменить? Закон принят.

Будет ли он работать с 1 июня? Да, закон был принят в прошлом году. Там написано, с какого момента он начинает действовать, там всё указано.

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a3r3v3
a3r3v3
вчера в 20:41
До июня вас всех колами погонят
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 20:10
Гражданин, только без популизма. Государство - это механизм подчинения своих граждан законам. Я вел речь о то, что мне многое не нравится, но вот закон ID мне нравится. Это значит в ваших глазах я враг народа? Я не имею права на свое мнение. Возможно вам иные законы нравятся, а мне нет, и что из этого? Ровным счетом ничего. Найдите иный более убедительный аргументы, чем обвинения людей в рабской психологии. В русском языке как инструмент дискуссии используются и иные более крепкие выражения, но я как законопослушный гражданин, воздержусь от использования их в ваш адрес. Удачи вам.
протон
протон
вчера в 19:35
У нас у власти наплевательское отношение к людям в целом, не важно болельщики они или нет.
"Я не разбираюсь, но мы приняли закон"
Ключевая фраза всей нашей эпохи.
они разбираются только в том, чтобы на нужные кнопочки нажимать во время голосований который диктуется сверху иначе ты потеряешь кресло.

Ага каждый матч видел я как пол стадиона увозят на каретах скорой помощи, ага.
С ожогами от файеров. При чем все дети и беременные женщины,просто семьями ложатся пачками на трибунах!
Пока у нас такая власть ничего хорошего не жду. Они как по команде активизировались. Роднина, Свищев, Журова. Каменная башка Валуев ещё не высказался, но он пока отстреливает краснокнижных животных в лесопарках, может к вечеру вернется с охоты и ляпнет что-нибудь.
Людей уносят покалеченными с митингов, разрешённых Конституцией.
протон
протон
вчера в 19:30
Со стороны властей проявлено наплевательское отношение к болельщикам.
Не было ни круглых столов, ни публичных слушаний. А ведь аудитория-то большая. И вот теперь все крупные фанатские объединения заявили о том, что будут бойкотировать матчи – московские, Питер и Ростов об этом уже открыто объявили. На очереди, насколько я знаю, Казань и Самара. И многие болельщики, которые просто приходят на трибуну, будут солидарны с фанатами. То есть получается просто антипропаганда спорта.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 19:25
Ну вот пусть сами на стадион и ходят в таком случае
kust07
kust07 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:08
По ней заметно, для нее народ как быдло.
Типа нравится это вам или нет,- жрите.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ kust07 (раскрыть)
вчера в 18:46
Она жена Усманова, одного из самых богатых людей России и Англии (т.к. он живет в Англии давно), поэтому ей как бы плевать)
vinyardrip
vinyardrip ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:29
Это выходит, что наемные людт решают за вас, что для вас лучше, ну там скажем, меньше есть, больше работать, до 90 лет пахать без пенсии и подобное, и вы рабски поклоняетесь, верно? мне казалось таких людей называли всегда быдлом, бесправными рабами, неграми, ну как-то так
kust07
kust07
вчера в 18:07
Роднина хамка,кто ее избрал ппц. Ей бы корону снять надо.
Фанатские сообщества тоже ответили на этот закон- На..рать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:07
Хоть закон и плохой, но это закон. А причем здесь "альтернативное мнение? У меня есть альтернативное мнение о законе об изменении пенсионного возраста. и что из этого? Если закон принят, его надо выполнять. Смысл стоять в пикетах против закона ID? А очень многие одобряют этот закон и я в том числе и что из этого?
ДСА
ДСА
вчера в 17:58
И плевать им на альтернативное мнение.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:57
Посмотрим что получится
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