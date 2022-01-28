Депутат Госдумы — о Fan ID: «Закон принят, он начнёт действовать с 1 июня»

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова комментатора Геннадия Орлова, который раскритиковал Fan ID.

Это его дело. Комментировать я его не собираюсь. Почитайте закон, там всё есть.

Реально ли Fan ID решили отменить? Закон принят.

Будет ли он работать с 1 июня? Да, закон был принят в прошлом году. Там написано, с какого момента он начинает действовать, там всё указано.