Фанаты «Зенита» устроили акцию в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

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сегодня, 12:41

Болельщики «Зенита» совместно с петербургским клубом устроили акцию в честь годовщины снятия блокады города. Видеоролик был опубликован на странице болельщиков «Зенита» в сети «ВКонтакте».

«На январь приходятся две основные даты блокады Ленинграда: 18 января 1943 — прорыв, и год спустя, 27 января 1944 — полное снятие. Этим датам фанаты „Зенита“ посвятили масштабную акцию, которая прошла на Невском Пятачке — плацдарме, с которым неразрывно связана история битвы за Ленинград.

Огненная цепь файеров на одном берегу и залпы салютов на другом — в память о тех, кто бился за Шлиссельбург, тонул в торфяных болотах, замерзал на снегу, тех, кто прошел здесь тогда, через ту Неву», — говорится в заявлении болельщиков.

Акция завершилась возложением цветов у мемориала «Рубежный камень».