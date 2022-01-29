Депутат: «Власть хочет контролировать фанатов»

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, высказался против закона о введении Fan ID.
Власть давно нацелена на фанатскую среду, она хочет сделать ее более зависимой, подчинить под себя и контролировать.
Я выступаю категорически против внедрения Fan ID и поддерживаю их бойкот посещения матчей. Их единство и солидарность вполне может решить проблему паспорта болельщика. Только объединившись, они смогут донести до власти свою позицию и представлять какую-то угрозу, которая может помочь отменить этот закон.
В международной практике Fan ID работал как документ, позволяющий въезжать в страну и решать бюрократические вопросы. Наша же власть попыталась из этого сделать контроль фанатов.
Паспорт болельщика – бессовестная политика, которая работает против интересов людей, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Это абсолютно незаконно и должно быть отменено.
Fan ID в интересах власти, которая хочет контролировать фанатскую среду. Мы должны понимать, что фанаты – молодые люди, как правило, мужчины. Когда они собираются толпой, власти это не нравится. Она пытается контролировать этот процесс, что, естественно, нарушает права людей.
Не секрет, что в фанатских кругах много националистов придерживающихся нацистской идеологии. Свастика, выкрики, оскорбление на расовой принадлежности не редки на наших стадионах. Помните 90-е и начала нулевых? на стадионах как и во всей стране было много нациков, скинхедов, но со временем это стали искоренять и многие ушли в подполье, в том числе и в фанатские движения.
Так, что ж плохого в том, что в фанатском движении эту идеологию искоренят?
Я за нормальных фанатов в футболе, а не за фанатов нациков, которые используют футбол в своих целях!!!
Не секрет, что в фанатских кругах много националистов придерживающихся нацистской идеологии. Свастика, выкрики, оскорбление на расовой принадлежности не редки на наших стадионах. Помните 90-е и начала нулевых? на стадионах как и во всей стране было много нациков, скинхедов, но со временем это стали искоренять и многие ушли в подполье, в том числе и в фанатские движения.
Так, что ж плохого в том, что в фанатском движении эту идеологию искоренят?
Я за нормальных фанатов в футболе, а не за фанатов нациков, которые используют футбол в своих целях!!!
Поначалу да, но сейчас и так пандемия, а со временем всё устаканится.
Нормальный болельщик, который любит команду будет всегда ходить на стадион.
Да и в фанатском движении скорее всего будет раскол! Адекватные фаны, тем более, которые чисты перед законом не смогут вечно бастовать и будут создавать другие фанатские объединения.
Сейчас же фанаты свои интересы ставят выше команд за которые яко бы болеют.
Вот объясни в чём проблема сделать этот паспорт? За него, что деньги кто то требует или просят отказаться от своих родных?
Поначалу да, но сейчас и так пандемия, а со временем всё устаканится.
Нормальный болельщик, который любит команду будет всегда ходить на стадион.
Да и в фанатском движении скорее всего будет раскол! Адекватные фаны, тем более, которые чисты перед законом не смогут вечно бастовать и будут создавать другие фанатские объединения.
Сейчас же фанаты свои интересы ставят выше команд за которые яко бы болеют.
Вот объясни в чём проблема сделать этот паспорт? За него, что деньги кто то требует или просят отказаться от своих родных?
Эта инициатива приведет к оттоку болельщиков на стадионах и на самом деле служит только для усиления контроля за фанатским активом.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.
На реализацию бессмысленного проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.
Даже хоккейные болельщики, где проблем с властями и задержаниями нет, поддержали футбольных фанатов в их посыле и тоже выступали против внедрения Fan ID.
Из-за пандемии поредевшие трибуны будут пустовать еще заметнее.
Эта инициатива приведет к оттоку болельщиков на стадионах и на самом деле служит только для усиления контроля за фанатским активом.
Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.
На реализацию бессмысленного проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.
Даже хоккейные болельщики, где проблем с властями и задержаниями нет, поддержали футбольных фанатов в их посыле и тоже выступали против внедрения Fan ID.
Из-за пандемии поредевшие трибуны будут пустовать еще заметнее.