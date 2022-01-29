Депутат: «Власть хочет контролировать фанатов»

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, высказался против закона о введении Fan ID.

Власть давно нацелена на фанатскую среду, она хочет сделать ее более зависимой, подчинить под себя и контролировать.

Я выступаю категорически против внедрения Fan ID и поддерживаю их бойкот посещения матчей. Их единство и солидарность вполне может решить проблему паспорта болельщика. Только объединившись, они смогут донести до власти свою позицию и представлять какую-то угрозу, которая может помочь отменить этот закон.

В международной практике Fan ID работал как документ, позволяющий въезжать в страну и решать бюрократические вопросы. Наша же власть попыталась из этого сделать контроль фанатов.

Паспорт болельщика – бессовестная политика, которая работает против интересов людей, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Это абсолютно незаконно и должно быть отменено.

Fan ID в интересах власти, которая хочет контролировать фанатскую среду. Мы должны понимать, что фанаты – молодые люди, как правило, мужчины. Когда они собираются толпой, власти это не нравится. Она пытается контролировать этот процесс, что, естественно, нарушает права людей.