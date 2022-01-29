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Депутат: «Власть хочет контролировать фанатов»

сегодня, 09:15

Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной думы и член КПРФ, высказался против закона о введении Fan ID.

Власть давно нацелена на фанатскую среду, она хочет сделать ее более зависимой, подчинить под себя и контролировать.

Я выступаю категорически против внедрения Fan ID и поддерживаю их бойкот посещения матчей. Их единство и солидарность вполне может решить проблему паспорта болельщика. Только объединившись, они смогут донести до власти свою позицию и представлять какую-то угрозу, которая может помочь отменить этот закон.

В международной практике Fan ID работал как документ, позволяющий въезжать в страну и решать бюрократические вопросы. Наша же власть попыталась из этого сделать контроль фанатов.

Паспорт болельщика – бессовестная политика, которая работает против интересов людей, которые пропагандируют спорт в нашей стране. Это абсолютно незаконно и должно быть отменено.

Fan ID в интересах власти, которая хочет контролировать фанатскую среду. Мы должны понимать, что фанаты – молодые люди, как правило, мужчины. Когда они собираются толпой, власти это не нравится. Она пытается контролировать этот процесс, что, естественно, нарушает права людей.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Jon718875
Jon718875
сегодня в 17:24
Депутатов каждую неделю сажают а их все больше становится
Верг
Верг
сегодня в 16:57, ред.
Так, ты, Вася, поставил машину на моем любимом месте для парковки на стадионе. Пойду ка дам на лапу своему корешу из госуслуг. = Эй Вася, попрощайся со своим фан айди, навсегда, без обжалования.Адиос Амиго
протон
протон
сегодня в 16:41
Добрый день. Мне задавали вопросы по этой теме, на что я с уважением на них отвечал оппоненту. Заголовок статьи отвечает моей тематике в этом нет нарушений правил,
В реальности, как мы знаем и если вы посмотрите в истории спорта, то окажется, что спорт и политика всегда были тесно переплетены и взаимосвязаны.
Несмотря на всю его привлекательность тезис, что спорт находится вне политики не соответствует действительности, примеров чего есть достаточное количество.
Поэтому порой и обсуждаются активно такие темы. Но бывает что выходишь за рамки но они не губительны, и не нарушают правила сайта.
Да и насчет свободы и вольности, или вседозволенности радужных и прочих конечно Вы тут правы, это ведь не только закон решает, но должно быть духовно нравственное воспитание на уровне, как от родителей так и в школах, и чем больше тем меньше нарушений в общественной среде. Порою кажется что вседозволенности больше у политиков которые принимают глупые законы.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:46
Больше эта власть ничего не хочет.
Не получится у них ничего
stanichnik
stanichnik ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:38
Доброго Здоровья, протон.
Уважаю ваше мнение и с удовольствием читаю все ваши комментарии, но позвольте мне вступить в ваш спор и вставить свои три копейки.
Шумиха среди болельщиков и страсти вокруг этого закона о Fan ID кипят нешуточные, а кто видел содержание этого пресловутого закона, почему некоторые считают, что покушаются на их свободу. Этак можно и оспорить езду по левой стороне дороги, тоже ведь по сути лишение права свободы перемещения. Свобода и вольности это разные понятия и обобщать их не надо. А то дальше нудистам разрешим на общественных пляжах ягодицами сверкать, а радужным парады и тусовки проводить, хватит того, что в православные храмы Москвы нечисть с гитарами приходит и "наташи" на Красной Площади интим услуги предоставляют. А вообще наши дебаты по этой теме к футболу мало относятся, а это всё же футбольный сайт. Болейте за своих, а не против чужих.
what the f
what the f ответ Прокурор тайги (раскрыть)
сегодня в 13:53
не только на него. На всех депутатов
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:18
Мы просто с вами смотрим на эту проблему с разных сторон.
Давайте подождём и посмотрим, что из этого получится. Надеюсь всё нормализуется и болельщик будет на трибуне и отморозков зачистят.
Вам удачи, здоровья и берегите нервные клетки!!!
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:07
На что расстраиваться? Идет спор никто не оскорбляет друг друга. Но мы друг друга в этом вопросе не услышим. Вы считаете верным о принятии этих мер? Вперед. Насчет большинства скажу,
Если исходить  из депутатов, то конечно это Единоросы которым дана команда сверху что прикажут, то и сделают. А если исходить от большинства из болельщиков то достаточно Вам пройтись по комментариям по этому блоку сайта и понять, не привожу факты с других хостинг ресурсов.
Насчет политизации, именно так и есть этот закон и есть политизацияи распил бюджета, Вам советую по меньше смотреть центр каналы где устаешь от Соловьевых и Скабеевых и прочих. Насчет усталости да устал от этой власти. И насчет митингов люди на митинги ходят не от хорошей жизни есть конечно и провокаторы среди них. Так давайте вернемся к тематике о Fan ID,  Наш футбол и так находится не в самой лучшей ситуации, такое ощущение, что чиновники пытаются отбить всякое желание ходить на игры. Вы говорите о преступности на стадионах, я понимаю, если бы на стадионе было насилие, как в девяностых. Но это уже давно не так. на фанатские трибуны в огромном количестве ходят взрослые респектабельные люди, успешные и хорошо зарабатывающие, интеллигентные граждане.  Кроме того, все российские стадионы оснащены современными видеокамерами, позволяющими фиксировать людей по отдельности. С их помощью вы можете определить и цвет глаз, и длину ресниц. Тогда зачем еще какие-то нововведения? Уважаемый "Байкал" а Вам не кажется что это еще делается для распила бюджетных денег (выделяют около 800 млн р) 
И я опасаюсь что этот паспорт станет дополнительным инструментом сегрегации общества
Что особенно заметно по последним событиям.   Очевидно, что истории про агрессивных фанатов, которых нужно переписать и контролировать, — это просто отговорки для обоснования совершенно излишней и дорогостоящей цифровой системы. Тем более что нет никаких проблем с болельщиками на хоккейных, баскетбольных, легкоатлетических соревнованиях. Но Fan ID появится и там. Вы просто Байкал прислушайтесь, почитайте что большинство в сетях против этого закона.   Мы все тут против Fan ID .  Тем более что при покупке абонемента я и так обязан предоставить паспорт, делается моя фотография, предоставляется телефон. Все равно уже все переписаны. Поэтому иначе, чем распилом денег, я введение Fan ID назвать не могу. И взять под контроль.  У нас и без того на футбол люди не ходят. А тут представьте себе, приезжает к вам друг. Вы хотите его повести на матч, например Спартак — ЦСКА, неважно. Но теперь, чтобы его привести на стадион, вам нужно будет заводить эту карточку. То есть мы людей просто потеряем, и это на фоне того, что у нас и так посещаемость никакая. Особенно с этим коронавирусом.  Да и с безопасностью на матчах я тоже проблем не вижу оговорюсь . Во-первых, последние массовые беспорядки на футболе были в далеком 2013 году. 
Брулин
Брулин
сегодня в 12:54
Может наконец то все поменяется в мышлении людей России. В 2024 глядишь что то и изменится на выборах
sash71
sash71
сегодня в 12:30
Боярский с удовольствием оформит Fan ID но сам он против закона, как он высказался
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:11, ред.
А большинство это сколько? Приведите цифры тогда.
Когда к примеру выходят на площадь бастовать против чего то, это не говорит о том, что все в стране против, соотношение сил как раз наоборот не в пользу забастовщиков, просто они орут громко, вот и всё.
О каких проблемах с приобретением билетов речь? Есть паспорт приобретёшь, нет не приобретешь в чём проблема? Паспорт болельщика можно будет сделать на сайте гос.услуги, тем более клубы будут помогать это делать.
А в остальном у вас всё политизировано.
Видно, что вы от всего устали, может вам просто взять и уехать куда-нибудь в глухомань, забыть про интернет, про телефоны, про власть, завести хозяйство, свиньи, куры, корова и отдохнуть душой и телом?
Надеюсь без обид, к вам отношусь с уважением и ни в коем случае не хочу обидеть, но если, что извините!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 12:11
В итоге единственными, кто оформит это Фан ID, будут Роднина, Фетисов, Валуев и прочие прихлебатели)
протон
протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:59
Большинство  против этого закона, так почему? Тут на твои вопросы уже этим ответил. к тому же усложнение процедуры приобретения билетов и попадания на футбол неизбежно приведет к тому, что людей на футбол станет ходить меньше. 
( Первая откажут тем, кто уже был замешан в серьёзных преступлениях, второе будут отбирать паспорт у тех кто продолжит хулиганить) О каких серьезных преступлениях речь, когда было серьезное преступление на стадионах в России? Обязательно нужно вводить этот закон, что бы остановить преступников?) Других вариантов у законодателей  нет?  Я так подумал: фанайди вводят, чтобы определённый пласт общества осадить. Ну, с той целью, что человек чтобы не лишиться права ходить на футбол откажется от определённой активности, мешающей власти. Но многие, к счастью, не дураки и готовы отказаться от посещения стадиона, но не быть скотом, за который нас давно держат... Контроль уже поперек горла стоит: в метро на каждой станции сначала по 3 человека с палками, два кордона датчиков, камеры светят прямо в лицо, по 3-5 человек росгвардейцев, 2 контролёра, 3 мента. И я не преувеличиваю. В каждом тц по 5 охранников  в каждом музее по 3 охранника, этих экс-ментов девать некуда, они просто 5-миллионной гирей из ненужных людей висят на бюджете, а обычных горожан только нервируют.
Как сказала Роднина: "я не разбираюсь в футболе, но закон мы приняли...." вот и всё уважаемый "Байкал-38"
Байкал-38
Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:36
"Например, проголосовал не за единую Россию хрен тебе, а не футбол".

А что при оформлении паспорта болельщика будут спрашивать за кого голосовал и требовать документальные подтверждения в виде фото?

Ты не назвал не одну реальную причину, что бы не делать Fan ID.
Есть всего две причины. Первая откажут тем, кто уже был замешан в серьёзных преступлениях, второе будут отбирать паспорт у тех кто продолжит хулиганить. Всё остальное только для того, что бы отвести внимание от истинных причин.
протон
протон ответ 161регион (раскрыть)
сегодня в 11:36, ред.
Просто берут под контроль. Видео где-то смотрел не помню какой хостинг про Каху и вакцинацию, смешно, но актуально.
161регион
161регион
сегодня в 11:33
    протон
    протон ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 11:23, ред.
    Я не имел в виду, что в буквальном смысле слова "пустые". Очень-очень плохое решение.  
    Станет меньше людей ходить на стадион, только это и изменится,  можно подумать что от рук фанатов плашмя валяются от избиений те кто пришли в семьях и с детьми на футбол.  От пьянствующих больше страдают кстати. 

    Есть у стадиона фанатский сектор с отдельным входом. Какой прямой вред он наносит, кроме криков и запуска фаеров ? На фейерверки не ходите тогда по праздникам. Есть еще трибуна, куда ходят рядовые болельщики. Там тоже "весело". Короче, человеку надо думать, с кем идти на стадион и на какую трибуну идти. Если есть желание покричать в компании хороших друзей и знакомых, то одна трибуна, если с ребенком, то надо на трибуну к аналитикам, кузьмичам, жующим семечки, где все ведут себя спокойно. Можно покалечиться, переходя дорогу в неположенном месте - то же самое, что и с выбором трибун.  И так на трибунах ветер гуляет.
    Я лично заморачивать себя этой биркой ерундой не стану. 
    Проблема не в том что нужно что-то оформлять, а в том что тебе могут отказать по любому поводу. Например, проголосовал не за единую Россию хрен тебе, а не футбол. Только для этого этот закон и принимали.
    Прокурор тайги
    Прокурор тайги
    сегодня в 11:14
    Тарасо... тьфу ты, Саратовский коммуноид решил хайпануть за глоток свободы? Дедушки с усами и трубкой на него нет :))
    Futurista
    Futurista ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 11:14, ред.
    Можно еще ключ сорвать)...сломать...
    протон
    протон ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 11:07, ред.
    Я в 2015 освободился промотав в СИЗО 6 мес. 5 лет ходил с простой тешкой "фонарик нокиа". Статья была в кибер пространстве по 163-й ч. 3, приходилось как то потом шифровать себя. Любую частоту могут прослушивать где исходит сигнал. Дело просто в другом. просматривать его камеру не смогут, ввести вирус прогу и другие моменты.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 10:59, ред.
    В Чехии, Дании, Швейцарии и во множество других счастливых странах, власти не боятся ни кого. Потому что народ их любит за их РАБОТУ
    протон
    протон
    сегодня в 10:59
    «Фанат — не преступник»
    Эта инициатива приведет к оттоку болельщиков на стадионах и на самом деле служит только для усиления контроля за фанатским активом.
    Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом. Фанаты всегда выступали за поддержку своих команд, полные стадионы и атмосферу праздника на матчах. Но навязываемое Fan ID превращает нашу жизнь, любовь и эмоции в декорацию.
    На реализацию бессмысленного проекта планируют выделить около 770 миллионов рублей.
    Даже хоккейные болельщики, где проблем с властями и задержаниями нет, поддержали футбольных фанатов в их посыле и тоже выступали против внедрения Fan ID.
    Из-за пандемии поредевшие трибуны будут пустовать еще заметнее.
    sv_1969
    sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 10:57
    Потому что тема жареная и на ней можно вистов поднять!
    cska1948
    cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
    сегодня в 10:56
    Про всю КПРФ сказать не могу, а вот этот депутат точно примазывается. Чего он молчал ДО принятия закона и "прозрел" только после того как фанаты возмутились?
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:53
    У меня друг до сей поры со старым Siemens ходит!(забыл уж как пишется)) Так им убить можно!Зато грит не послушают!Хотя вряд ли!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:47
    А кто сказал, что они будут пустые?
    Поначалу да, но сейчас и так пандемия, а со временем всё устаканится.
    Нормальный болельщик, который любит команду будет всегда ходить на стадион.
    Да и в фанатском движении скорее всего будет раскол! Адекватные фаны, тем более, которые чисты перед законом не смогут вечно бастовать и будут создавать другие фанатские объединения.
    Сейчас же фанаты свои интересы ставят выше команд за которые яко бы болеют.
    Вот объясни в чём проблема сделать этот паспорт? За него, что деньги кто то требует или просят отказаться от своих родных?
    протон
    протон ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 10:44, ред.
    и телефон андроид тоже бирка, примеров много, смотря кто и как еще пользуется, кто то минимизирует такие риски как ВПН заход в сеть, кто то оплачивает налом в магазинах не имея карты, а кто вообще без смартфонов с простыми тешками, в общем с вами согласен. Да еще простая вакцинация и получение сертификата тоже бирка, хотя не провел вакцинацию и не собираюсь пока что.
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:41
    Да все норм! Пущай шпана милуется на стадиках!
    протон
    протон
    сегодня в 10:39
    Систему сначала применят только в РПЛ, конечный итог. Fan ID до домашнего туалета.
    STVA 1
    STVA 1 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 10:38
    В инете сидите вот и бирка))
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