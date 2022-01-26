В «Химках» поговорят с фанатами по поводу Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб проведет встречу с фанатами команды на тему введения Fan ID.

Есть большое количество обращений болельщиков. Они объявляют бойкоты, но мы сделали закон максимально удобно для них. Fan ID будет выдаваться электронно через Госуслуги, это займет совсем немного времени. В любом случае клубам нужно проводить встречи с фанатами, объяснять, почему система нужна.

«Химки» еще не проводили встречу с фанатским движением, но будут. Хотя от наших болельщиков обращений не было. Мы уважаем своих зрителей и болельщиков, будем с ними общаться и содействовать в получении Fan ID. Если вдруг будут неправомерные и немотивированные по мнению людей отказы, мы должны будем вмешиваться в ситуацию и помогать болельщикам.