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В «Химках» поговорят с фанатами по поводу Fan ID

вчера, 21:47

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб проведет встречу с фанатами команды на тему введения Fan ID.

Есть большое количество обращений болельщиков. Они объявляют бойкоты, но мы сделали закон максимально удобно для них. Fan ID будет выдаваться электронно через Госуслуги, это займет совсем немного времени. В любом случае клубам нужно проводить встречи с фанатами, объяснять, почему система нужна.

«Химки» еще не проводили встречу с фанатским движением, но будут. Хотя от наших болельщиков обращений не было. Мы уважаем своих зрителей и болельщиков, будем с ними общаться и содействовать в получении Fan ID. Если вдруг будут неправомерные и немотивированные по мнению людей отказы, мы должны будем вмешиваться в ситуацию и помогать болельщикам.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:11
"Если темы там возникнут —
сразу снять,
Бить не нужно, а не вникнут —
разъяснять!" (С)...
stanichnik
stanichnik ответ KLINSI (раскрыть)
вчера в 23:27
Доброго Здоровья, KLINSI!
Вы наверное меня не так поняли. Уже всё давно решено, теперь следует проводить так называемые курсы "ликбеза" с активистами клубных фанатских группировок.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:26
Где - то фанаты футбольных клубов и Правы...
Что они идя на матч за свои любезные несут бремя цифрового ЗэКа...
particular
particular
вчера в 23:09
Похоже на встречу представителей администрации города с обманутыми дольщиками одного из районов - много слов и эмоций, но ключи от квартир никто не получит...
KLINSI
KLINSI ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 23:02
Нет не будет. Я не фанат, скорее любитель семечек).
Я не пойду выбивать очередную "портянку".
KLINSI
KLINSI ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:59
Да ни чего не решил. Обычное бла-бла.

Путлер тот тоже клялся и божился - пока я у власти пенсионный возраст повышаться не будет.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:56
Скоро на всех стадионах по полторы тысячи любителей семечек и дудок будет присутствовать.
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:53
Чего обсуждать?! Тем более Госуслуги, я манал это все, нечего обсуждать.
Не тем занимаются властьимущие
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:49
это стоит сделать всем клубам
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:15
Фан движение у Химок очень не значительное.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:06
Ну наконец-то хоть какой-то клуб решил организовать встречу со своими фанатами и обсудить проблему внедрения Fan ID. До возобновления игр в РПЛ ещё целый месяц и это время надо использовать для организации подобных встреч всем клубам с активистами клубных фанатских движений.
Cat01
Cat01
вчера в 21:55
зачем уговаривать
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:53
Разговоров больше чем про трансферы
beefs
beefs
вчера в 21:49
много шума из ничего...
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