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Усман Дембеле может оказаться в «Челси»

сегодня, 19:47

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может переехать в Англию.

Утверждается, что футболист близок к переходу в «Челси». Речь идет о полноценном трансфере.

Ранее игрок отказался переходить в другой лондонский клуб.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответ Владимир 77 (раскрыть)
сегодня в 20:20
Ээээ…ценные породы деревьев всегда в цене,)
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 20:19
В Челси, очень хороший ход Барсы!
Просто без Усмана будет Барса сильнее!!)
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 20:02
Не одно бревно еще так нарасхват не шло
протон
протон
сегодня в 19:52
Миранчук конечно же в этом обзоре на первом месте, так сказать «главная интрига» зимнего трансферного окна занимает умы болельщиков всего мира )
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