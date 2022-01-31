Усман Дембеле может оказаться в «Челси»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может переехать в Англию.
Утверждается, что футболист близок к переходу в «Челси». Речь идет о полноценном трансфере.
Ранее игрок отказался переходить в другой лондонский клуб.
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может переехать в Англию.
Утверждается, что футболист близок к переходу в «Челси». Речь идет о полноценном трансфере.
Ранее игрок отказался переходить в другой лондонский клуб.
Просто без Усмана будет Барса сильнее!!)
Просто без Усмана будет Барса сильнее!!)