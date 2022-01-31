Усман Дембеле не захотел переходить в «Арсенал»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не планирует переходить в «Арсенал».
Француз мог стать частью сделки по переходу в каталонский клуб форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом.
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не планирует переходить в «Арсенал».
Француз мог стать частью сделки по переходу в каталонский клуб форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.
Контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом.
Вот я вчера в группе Стрельцова мог спокойно первое место брать, но посчитал, что должен выйти и со второго. Решил сберечь очки. Правда был риск, что кто-нибудь из вторых мест обгонит и я пролечу. А вот сегодня думаю, что надо было обгонять , тогда бы при равенстве очков был бы выше.
Так, что изюминка тоже есть.
Вот я вчера в группе Стрельцова мог спокойно первое место брать, но посчитал, что должен выйти и со второго. Решил сберечь очки. Правда был риск, что кто-нибудь из вторых мест обгонит и я пролечу. А вот сегодня думаю, что надо было обгонять , тогда бы при равенстве очков был бы выше.
Так, что изюминка тоже есть.
И люди бы могли знать, сколько очков копить на финал.
Но так всегда бывает, в крайний день народ митингует, а потом всё устаканивается по прежнему...
И люди бы могли знать, сколько очков копить на финал.
Но так всегда бывает, в крайний день народ митингует, а потом всё устаканивается по прежнему...
Я, например, не успел пристроить очки, хотя они и были. Да ещё и тормозило всё.
А многие вообще не знали или отдыхали уже.
Несолидно себя ведёте, с утра ведь речь шла.
Будут ещё матчи, можете сказать?
Я, например, не успел пристроить очки, хотя они и были. Да ещё и тормозило всё.
А многие вообще не знали или отдыхали уже.
Несолидно себя ведёте, с утра ведь речь шла.
Будут ещё матчи, можете сказать?
Что сегодня с Вами товарищи Администраторы ???
Что сегодня с Вами товарищи Администраторы ???