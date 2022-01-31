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Усман Дембеле не захотел переходить в «Арсенал»

сегодня, 18:45

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле не планирует переходить в «Арсенал».

Француз мог стать частью сделки по переходу в каталонский клуб форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

Контракт Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает грядущим летом.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:18
Ну вот здесь то даже не знаю. В этом кроется тоже интрига. Думаю с одной стороны это даже интересно.
Вот я вчера в группе Стрельцова мог спокойно первое место брать, но посчитал, что должен выйти и со второго. Решил сберечь очки. Правда был риск, что кто-нибудь из вторых мест обгонит и я пролечу. А вот сегодня думаю, что надо было обгонять , тогда бы при равенстве очков был бы выше.
Так, что изюминка тоже есть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:07
А еще лучше- прописать в правилах минимальное и максимальное количество матчей в линии.
И люди бы могли знать, сколько очков копить на финал.
Но так всегда бывает, в крайний день народ митингует, а потом всё устаканивается по прежнему...
протон
протон
сегодня в 19:00
Да кому он нужен? Дорогой, стеклянный и не дициплинированный
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
Появление в линии матча за несколько минут до его начала- высший пилотаж!
Я, например, не успел пристроить очки, хотя они и были. Да ещё и тормозило всё.
А многие вообще не знали или отдыхали уже.
Несолидно себя ведёте, с утра ведь речь шла.
Будут ещё матчи, можете сказать?
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:55
Нет.
shlomo
shlomo ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 18:54
Добра!.....шутка должна быть как женское бельё - тонкая, прозрачная, короткая.... и желательно свежая....:)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:51
А события с девятью голами в израильском первом дивизионе ещё актуальны или...?
Ironigor
Ironigor ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 18:51
Я даже не успел полностью поставить на этот матч. ((( Время не хватило. Я даже не знал что там матч есть для ставки, пока тут с ними разберался за этот ребус который нам подкинули.
Что сегодня с Вами товарищи Администраторы ???
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