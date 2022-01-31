«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Реала»

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сегодня, 20:58

Форвард «Реала» может продолжить карьеру в Англии.

Футболиста хочет арендовать «Эвертон». Ранее ходили слухи, что мадридцы не планируют отпускать серба этой зимой.

В текущем сезоне на счету Йовича 11 матчей в Примере, 1 гол и 2 ассиста.