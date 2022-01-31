«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Реала»

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.
Футболиста хочет арендовать «Эвертон». Ранее ходили слухи, что мадридцы не планируют отпускать серба этой зимой.
В текущем сезоне на счету Йовича 11 матчей в Примере, 1 гол и 2 ассиста.
Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.
Футболиста хочет арендовать «Эвертон». Ранее ходили слухи, что мадридцы не планируют отпускать серба этой зимой.
В текущем сезоне на счету Йовича 11 матчей в Примере, 1 гол и 2 ассиста.
Обидно, досадно,ну и ладно.. жаль!, везёт не каждый месяц.
Обидно, досадно,ну и ладно.. жаль!, везёт не каждый месяц.
Опять бенз травму получит и мариано как обычно будет в лазарете
Опять бенз травму получит и мариано как обычно будет в лазарете