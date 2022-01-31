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«Эвертон» хочет арендовать нападающего «Реала»

сегодня, 20:58

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии.

Футболиста хочет арендовать «Эвертон». Ранее ходили слухи, что мадридцы не планируют отпускать серба этой зимой.

В текущем сезоне на счету Йовича 11 матчей в Примере, 1 гол и 2 ассиста.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:11
Хорошую банду собирает Лемпард . Удачи.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 21:29
Был в ТОПЕ ,а остался в ОПЕ..
Обидно, досадно,ну и ладно.. жаль!, везёт не каждый месяц.
kasyak7
kasyak7 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 21:25
Да уж тебя обгонишь))) с таким количеством очков ,это из области фантастики.
протон
протон
сегодня в 21:00
Надеюсь не тупанут и не отдадут как в прошлом годк
Опять бенз травму получит и мариано как обычно будет в лазарете
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