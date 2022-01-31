«Эвертон» хочет подписать Деле Алли

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сегодня, 19:55

Полузащитник близок к уходу из «Тоттенхэма».

Утверждается, что футболист находится в шаге от перехода в «Эвертон». Англичанину осталось пройти медосмотр, чтобы клубы смогли завершить эту сделку.