«Эвертон» хочет подписать Деле Алли

Полузащитник Деле Алли близок к уходу из «Тоттенхэма».
Утверждается, что футболист находится в шаге от перехода в «Эвертон». Англичанину осталось пройти медосмотр, чтобы клубы смогли завершить эту сделку.
Ранее на игрока претендовали другие клубы АПЛ.
PS в Свое время если Ттх продал бы Делли Алли в МЮ МС Челси..... мог получить за него около сотки лямов, а теперь и 30 за него никто не даст, Леви конечно глуп, хотя кто то утверждает что Леви грамотный стратег. боюсь что с Кейном скоро будет также.......за 150 продали бы летом в МС, а после нынешнего сезона где у него плачесная статистика, боюсь ценник раза в два уменьшился.
PS в Свое время если Ттх продал бы Делли Алли в МЮ МС Челси..... мог получить за него около сотки лямов, а теперь и 30 за него никто не даст, Леви конечно глуп, хотя кто то утверждает что Леви грамотный стратег. боюсь что с Кейном скоро будет также.......за 150 продали бы летом в МС, а после нынешнего сезона где у него плачесная статистика, боюсь ценник раза в два уменьшился.