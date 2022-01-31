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«Эвертон» хочет подписать Деле Алли

сегодня, 19:55

Полузащитник Деле Алли близок к уходу из «Тоттенхэма».

Утверждается, что футболист находится в шаге от перехода в «Эвертон». Англичанину осталось пройти медосмотр, чтобы клубы смогли завершить эту сделку.

Ранее на игрока претендовали другие клубы АПЛ.

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DXTK
DXTK
сегодня в 20:54
Лэмпард сразу берет английского футболиста, видимо со своими ему легче работать, Маунта воспитал, может реанимирует карьеры у Алли.

PS в Свое время если Ттх продал бы Делли Алли в МЮ МС Челси..... мог получить за него около сотки лямов, а теперь и 30 за него никто не даст, Леви конечно глуп, хотя кто то утверждает что Леви грамотный стратег. боюсь что с Кейном скоро будет также.......за 150 продали бы летом в МС, а после нынешнего сезона где у него плачесная статистика, боюсь ценник раза в два уменьшился.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:57
Пусть идёт в Эвертон. Может там пригодится.
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