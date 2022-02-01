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Россия сыграет против Украины в полуфинале Евро по мини-футболу

сегодня, 20:54

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии (3:1) в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

В полуфинале россияне сыграют против украинцев.

В другом полуфинальном матче действующие чемпионы Европы португальцы сыграют с победителем встречи Испания — Словакия.

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Все комментарии
shur
shur ответ happyboy barca2 (раскрыть)
сегодня в 22:50
...Бог простит, х-хлов накажем по любому, за Донбасс, за Крым ...! Во б-я как
на взятии Берлина !!!
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 22:47
Шевченко не будет...так что можно)...
4RT
4RT
сегодня в 22:41
Прямо событие века
ЧиП
ЧиП ответ старина (раскрыть)
сегодня в 22:14
4 февраля
Время не знаю
ЧиП
ЧиП
сегодня в 22:12
Эти "европейцы" конечно упрутся, но не больше.
Правда за Россией!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:11, ред.
У Украины нет шансов.
В большом футболе они были бы равны.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 22:11
Главное чтобы обошлось без политики.
старина
старина
сегодня в 22:10
Парни,когда и во сколько?
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:10
Жаль что в большом футболе такое невозможно.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:08
Лишь бы Филимонова не поставили на ворота !
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:04, ред.
Хорошая пара. Удачи и победы России. В четвертьфинале грузины отчаянно сражались, всё было на тоненького, последний, третий гол уже в пустые забили.
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 22:04
Да будет срач. И никого уже не переубедить, что нас не ненавидят там,а их не ненавидят здесь. Только те,кто слишком много смотрит псевдопатриотической пропаганды.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 22:03
Надеемся что спорт победит
Пепс
Пепс ответ happyboy barca2 (раскрыть)
сегодня в 22:00
    happyboy barca2
    happyboy barca2
    сегодня в 21:43
    удачи Украине . да простят меня ватники бункерного, Алюминь
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 21:37
    За Мир, Труд, Май...я, но там за 30 лет все перевернули с ног на голову, переписав историю и воспитав на этом другое, враждебное поколение, что ничего хорошего не жду вокруг, этого матча. К сожалению.
    протон
    протон
    сегодня в 21:36
    Хорошие могут получиться полуфиналы соседей: Россия-Украина. Испания - Португалия. Лучшие не придумаешь. И финал Россия - Испания!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 21:36
    Матч конечно будет напряженным. Полуфинал все таки. А так и у нас и у них много игроков из зарубежья . Так , что думаю будут биться за финал , а не по политическим мотивам .
    Сборной России только победы
    Capral
    Capral ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 21:33
    Братских??? Ты это скажи товарисЧУ из луцЬка....
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 21:32
    Пусть будет спорт, а не политика. Болеем за наших! За Россию.)
    Caliostro
    Caliostro
    сегодня в 21:30
    Главное чтобы была честная по настоящему спортивная битва! Победит сильнейший!!! А пропагандистам типа их модно-лысого Гордона и нашей ужасной лгуньи Скабеевой пусть докажут, что футбол выше их тупорылых амбиций!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:30
    Вот если Россия в полуфинале встречалась бы с Испанией, то это был бы скрытый финал. С Украиной больше чем финал? Для России уж точно нет. Но если вы конечно с Украины, то да, у вас совсем другие понятия о спортивном противостоянии.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    сегодня в 21:30
    Пусть победит сильнейший!
    Capral
    Capral ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:29
    Сергеич, ты, как всегда- в самую девятку!!!!!!! Именно, так и будет. Красавец!!!!!!!
    Capral
    Capral
    сегодня в 21:27
    Кугутам главное не о......я. Туалетная бумага подорожала в украине.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Зеленыйслоник (раскрыть)
    сегодня в 21:26
    Ни кера рядовым не будет. Как обычно "слава салу" с прыжками кенгуру с пустой сумкой и с рычаньем:
    "Сожгли в Одессе, сожгем еще".
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 21:25
    Для большинства болельщиков это интересное противостояние двух братских народов! Но есть большое НО... Если в России смотрят на данный матч как на противостоянии в спорте, футболе, то на другой стороне делают политическую подоплёку.
    Надеюсь как бы не завершился матч, игроки обнимутся и пожелают дальнейших успехов друг другу.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 21:24
    Для спортсменов это будет обычный матч (т.к. для народа украинцы всё же близкий народ), но официальные медиа типа МатчТВ, конечно, будут нагнетать негатив.
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    сегодня в 21:19
    Рядовой матч вполне рядового турнира, сыграют и забудут, кроме, конечно, победителей.
    cska1948
    cska1948 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 21:18
    В большей степени для украинцев, чем для нас. Ну, обвинят, в случае проигрыша, Россию в очередной агрессии, потребуют от США и ЕС очередных санкций для России. Нам не привыкать...
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