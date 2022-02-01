Россия сыграет против Украины в полуфинале Евро по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии (3:1) в 1/4 финала чемпионата Европы по мини-футболу.
В полуфинале россияне сыграют против украинцев.
В другом полуфинальном матче действующие чемпионы Европы португальцы сыграют с победителем встречи Испания — Словакия.
на взятии Берлина !!!
на взятии Берлина !!!
Время не знаю
Время не знаю
Правда за Россией!
Правда за Россией!
В большом футболе они были бы равны.
В большом футболе они были бы равны.
Сборной России только победы
Сборной России только победы
"Сожгли в Одессе, сожгем еще".
"Сожгли в Одессе, сожгем еще".
Надеюсь как бы не завершился матч, игроки обнимутся и пожелают дальнейших успехов друг другу.
Надеюсь как бы не завершился матч, игроки обнимутся и пожелают дальнейших успехов друг другу.