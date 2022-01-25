ГлавнаяНовостиПротоколы

Россия разгромила Хорватию во 2-м матче Евро-2022 по мини-футболу

вчера, 21:12

Сборная России разгромила сборную Хорватии со счётом 4:0 во втором матче Евро-2022 по мини-футболу.

Евро-2022 проходит в Голландии 19 января по 6 февраля. Сборная России выступает в группе С с командами Хорватии, Польши и Словакии. Следующий матч на турнире Россия проведет 25 января против Польши.

Все новости
«Зенит» разгромил «Жилину» в контрольном матче. Ерохин оформил хет-трик
Вчера, 12:00
ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче
24 января
«Барселона» вырвала победу в гостевом матче Примеры с «Алавесом»
24 января
«Милан» и «Ювентус» разошлись безголевой ничьей
24 января
ПСЖ дома разгромил «Реймс». Рамос забил дебютный гол
24 января
«Рома» в гостях обыграла «Эмполи» в матче Серии А
23 января
Сортировать
Все комментарии
jjpkkctj92tv
jjpkkctj92tv
сегодня в 04:30
Так бы в обычном футболе
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 01:57
Молодцы! С победой!
протон
протон
вчера в 23:40
Молодцы ребята! Вынесли как Словаков. С уверенной игрой и отличной победой!
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:14
Ну хоть в мини победили
mr.bra
mr.bra
вчера в 23:06
ну б.ть, чуть не побежал за пивом, не дочитав до мини
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:54
хороший счет!!!
kust07
kust07
вчера в 22:41
Такие результаты нужны в большом футболе.
Но в мини тоже сойдёт
beefs
beefs
вчера в 22:15
Хоть в мини что то получается, так держать...
memphis
memphis
вчера в 22:14
Тут просто ворота меньше и тяжело автогол забить
Cat01
Cat01
вчера в 21:59
Хороший результат
particular
particular
вчера в 21:55, ред.
Судя по всему, наши мини выходили на игру без страха, в отличии от некоторых недавно...
4RT
4RT
вчера в 21:51
Это потому что у них Смолов не играет
ДСА
ДСА
вчера в 21:49
Это не та Хорватия которую нужно было обыграть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:49
Смолов,они "не испугались до матча",хотя и получают на порядки меньше!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:35
Паулиньо и Чишкала чистА русские фамилии.
Огласите весь список, пожалуста...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:23
Россия показала!
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:21
Вот эти парни из мини-футбола реально радуют.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:14
Вот здесь Мы молодцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100