Россия разгромила Хорватию во 2-м матче Евро-2022 по мини-футболу

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вчера, 21:12

Сборная России разгромила сборную Хорватии со счётом 4:0 во втором матче Евро-2022 по мини-футболу.

#НашиПарни обыграли Хорватию со счётом 4:0 во втором матче ЕВРО-2022 и обеспечили себе выход в плей-офф с первого места 🔥



В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшой 29 января 🔜 #FutsalEURO pic.twitter.com/FpVf97VL4f — РФС (@rfsruofficial) January 25, 2022

Евро-2022 проходит в Голландии 19 января по 6 февраля. Сборная России выступает в группе С с командами Хорватии, Польши и Словакии. Следующий матч на турнире Россия проведет 25 января против Польши.