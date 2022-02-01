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Глава Ассоциации мини-футбола России: «Сборная Украины – наши друзья»

вчера, 22:12

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев отреагировал на то, что в полуфинале Евро российская команда встретится с Украиной.

Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит не менее тяжелая игра, сборная Украины – ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу.

Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения – кто сильнее или быстрее – именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 01:01
обьясните это депутантам и давайте жить спокойно. Украина Россия Беларусь одна страна
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
Очень хорошо что такие отношения между командами .
Ну пожелаю Победы конечно же своим . Вперёд Россия !!! Удачи !!!
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:32
Политиканы и журналюги потирают уже руки....
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:55
Да они ни когда и не были врагами,как бы англосаксы не пыжились
pomor45
pomor45
вчера в 22:34, ред.
Если бы это сказал его украинский визави, то немедленно угодил бы в список сайта "Миротворец".
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:28
Побольше футбола поменьше политики.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:18
Поцелуйтесь в десна тогда на зло короне и политике. Кто первый возмутится, тот редиска и 321!
С победой!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 22:15
Лишь бы политиканы поменьше лезли!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:12
Хорошей игры!
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