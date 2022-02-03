ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

сегодня, 11:09

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.

«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро. Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.

Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:

«Барселона» – 730 млн евро;

«Реал» – 715 млн;

«Бавария» – 634 млн;

МЮ – 580 млн;

ПСЖ – 560 млн;

«Ливерпуль» – 559 млн;

«Манчестер Сити» – 553 млн;

«Челси» – 465 млн;

«Тоттенхэм» – 459 млн;

«Ювентус» – 401 млн;

«Арсенал» – 389 млн;

«Боруссия» Д – 371 млн;

«Атлетико» – 332 млн;

«Интер» – 302 млн;

«РБ Лейпциг» – 278 млн;

«Вольфсбург» – 219 млн;

«Зенит» – 214 млн;

«Эвертон» – 212 млн;

«Валенсия» – 210 млн;

«Лион» – 194 млн.

Все новости
Сестра Лапорты в хунте «Барселоны», баланс клуба – минус 450 млн евро. Новые боссы требуют суда над Бартомеу
Сегодня, 13:01Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии1
Чеферин рассказал про увеличение призового фонда еврокубков
Сегодня, 11:59
ОфициальноЦСКА попал в топ-20 лучших клубов Европы по «чистому капиталу»
Сегодня, 11:52
ОфициальноРПЛ заняла 6-е место в Европе по выручке за 2020-й финансовый год
Сегодня, 11:28
СлухиДеспотович будет получать в «Арсенале» 3 млн рублей в месяц
Сегодня, 08:58
СлухиЮри Альберто будет получать в «Зените» 1 млн евро в год
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:26
Не только поздравляли но и Героя присвоили))) Прям как в стране дураков)))))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:59
Ничё,скоро подобьют провальные итоги по СП-2,обратятся в правительство,Газпрому спишут убытки перспективного проекта и показатели следующего года ещё улучшатся.
Словом,"в прошлом году мы работали плохо,но в этом году будем работать ещё лучше".
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:55
По игре во второй мотне
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:32
Все это лажа...
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:32
Доходы, в экономическом понимании, это доходы от рекламы, продажи билетов, продажи атрибутики, бонусы от игр........................
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:12
А Зенит уплатил налоги в казну.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 12:05
Не надо, это покажет суть проекта, а это ниному не надо. Там одни зарплаты превышают эти " доходы в разы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:01
Подачки от государственных спонсоров это не доходы в экономическом понимании термина "доход". Э то выплаты от государства.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 11:47
Припоздали, пора бы уже за 2021 публиковать.
Получается пандемия по Барсе не так сильно ударила, как вопил Бармалей
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:44
Большой клуб...большой спонсор...большие доходы...
Всё по уму.....
Главный судья
Главный судья
сегодня в 11:34
Разве это можно называть доходами?!...Зенит скорее по доходам доходяга по сравнению с настоящими доходами( не от гос-ва) евро клубов.
протон
протон
сегодня в 11:30
Творца этих доходов пару дней назад с днём рождения поздравляли. Доходы, блин)
санек002
санек002 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 11:23
ХОРОШЕЕ СПОНСОРСТВО-С НАРОДНЫХ ДЕНЕГ!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 11:21
Пир во время чумы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:17
Спонсор конечно же народное достояние страны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:17
Правда, никакого смысла эта цифра не несет, т.к. выплаты от спонсора суть сколько "Газпром" денег влил в команду)

Плюс есть до смешного нелепо составленные контракты, типа того, что австрийский газовый гигант OMV платит "Зениту" 8 миллионов евро в год за возможность размещать свой логотип на футболках молодежной команды)

Совершенно случайно OMV является ключевым партнером "Газпрома" в Европе при этом)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:10
А рядом надо написать расходы.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100