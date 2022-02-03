«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год

УЕФА опубликовал отчет о деятельности европейских клубов за 2020-й финансовый год.
«Зенит» вошел в двадцатку лучших по доходам с показателем 214 миллионов евро. Из этой суммы 163 миллиона – это выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности.
Топ-20 клубов Европы по доходам за 2020-й финансовый год:
«Барселона» – 730 млн евро;
«Реал» – 715 млн;
«Бавария» – 634 млн;
МЮ – 580 млн;
ПСЖ – 560 млн;
«Ливерпуль» – 559 млн;
«Манчестер Сити» – 553 млн;
«Челси» – 465 млн;
«Тоттенхэм» – 459 млн;
«Ювентус» – 401 млн;
«Арсенал» – 389 млн;
«Боруссия» Д – 371 млн;
«Атлетико» – 332 млн;
«Интер» – 302 млн;
«РБ Лейпциг» – 278 млн;
«Вольфсбург» – 219 млн;
«Зенит» – 214 млн;
«Эвертон» – 212 млн;
«Валенсия» – 210 млн;
«Лион» – 194 млн.
Словом,"в прошлом году мы работали плохо,но в этом году будем работать ещё лучше".
Словом,"в прошлом году мы работали плохо,но в этом году будем работать ещё лучше".
Получается пандемия по Барсе не так сильно ударила, как вопил Бармалей
Получается пандемия по Барсе не так сильно ударила, как вопил Бармалей
Всё по уму.....
Всё по уму.....
Плюс есть до смешного нелепо составленные контракты, типа того, что австрийский газовый гигант OMV платит "Зениту" 8 миллионов евро в год за возможность размещать свой логотип на футболках молодежной команды)
Совершенно случайно OMV является ключевым партнером "Газпрома" в Европе при этом)
Плюс есть до смешного нелепо составленные контракты, типа того, что австрийский газовый гигант OMV платит "Зениту" 8 миллионов евро в год за возможность размещать свой логотип на футболках молодежной команды)
Совершенно случайно OMV является ключевым партнером "Газпрома" в Европе при этом)