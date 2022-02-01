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Зарплата Альберто в «Зените» – 3 млн евро в год

сегодня, 13:41

Появилась информация о зарплате нападающего Юри Альберто в «Зените», перешедшего из «Интернасьонала».

Resistencia Colorada со ссылкой на GZH сообщает, что зарплата бразильского форварда в петербуржском клубе составит 250 тысяч евро в месяц (3 миллиона в год).

В «Интернасьонале» Юри зарабатывал 33 500 евро в месяц (402 000 в год).

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:16
Миллер со своих платить будет!?
Futurista
Futurista ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:57
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:32
Зарплата Альберто в «Зените» – 3 млн евро в год .

Ну вот получил аванс и утеплился !!! )
А на первую зарплату обязательно куплю косюм с отливом и в махну в Сочи !!!)
lotsman
lotsman
сегодня в 15:28
Нормальные деньги, если он будет классным игроком.
particular
particular ответ протон (раскрыть)
сегодня в 15:18
Некоторые наши юные дарования оцениваются нашими клубами в соизмеримых цифрах... Что уж тут про бразиков судачить... Типа, бренд...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 14:48
Российские налогоплательщики не обеднеют
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 14:44
Сколько голодных пенсионеров можно было бы накормить
за
за
сегодня в 14:41
неплохая прибавка к "пенсии" - в 10 раз!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:35
На такую зарплату еще и уговаривать пришлось
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:31
Газпром швыряется деньгами.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:30
За эти деньги можно построить детский сад.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:26
ЗП всегда по договоренности
Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:16
Для городского бюджета это копейки.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:05
Похоже у человека мечта сбылась.
протон
протон
сегодня в 14:00
Если Клаудиньо получает 1,7 млн, которого перед переходом в Зенит признали в Бразилии лучшим игроком, лучшим полузащитником, лучшим бомбардиром и открытием чемпионата, который был основным игроком олимпийской сборной и в главную вызывался. А тут просто молодой игрок.
протон
протон
сегодня в 13:59
У Олимпийского чемпиона Клаудиньо 1,7,у новичка 20-летнего 3 млн,при том что сейчас в клубе идет кампания на уменьшение зарплат?Ложь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:50
Не хило в 8 раз больше. У нас страна богатая, это не нищая Бразилия. Бюджет спокойно выдержит такие контракты. А на фоне Малкома и Барииоса это вообще копейки. Про звездного Дзюбу молчу.
izrafel
izrafel
сегодня в 13:43
Путь теперь отрабатывает такие деньги
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