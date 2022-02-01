Зарплата Альберто в «Зените» – 3 млн евро в год .

Появилась информация о зарплате нападающего Юри Альберто в «Зените», перешедшего из «Интернасьонала».
Resistencia Colorada со ссылкой на GZH сообщает, что зарплата бразильского форварда в петербуржском клубе составит 250 тысяч евро в месяц (3 миллиона в год).
В «Интернасьонале» Юри зарабатывал 33 500 евро в месяц (402 000 в год).
Ну вот получил аванс и утеплился !!! )
А на первую зарплату обязательно куплю косюм с отливом и в махну в Сочи !!!)
Ну вот получил аванс и утеплился !!! )
А на первую зарплату обязательно куплю косюм с отливом и в махну в Сочи !!!)