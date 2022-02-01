Юри Альберто будет получать в «Зените» 1 млн евро в год

Стали известны некоторые подробности контракта новичка «Зенита» Юри Альберто.
Утверждается, что бразилец будет получать порядка 1 млн евро в год. В соглашении также прописаны бонусы, которые зависят от результатов команды.
Стали известны некоторые подробности контракта новичка «Зенита» Юри Альберто.
Утверждается, что бразилец будет получать порядка 1 млн евро в год. В соглашении также прописаны бонусы, которые зависят от результатов команды.
У его земляка Клаудиньо зарплата 1,7 миллиона евро, так он на минуточку игрок основной сборной Бразилии, а Юри пока ещё только играет за молодёжку. Я думаю клаудиньо митинговать конечно не будет, но ему такой подход руководства Газпрома к новичку уж точно не вызовет одобрения. А внешние эмоции опустим, главное чтобы внутренние противоречия в клубе не отразились на результатах игры на весенних матчах в Еврокубках.
У его земляка Клаудиньо зарплата 1,7 миллиона евро, так он на минуточку игрок основной сборной Бразилии, а Юри пока ещё только играет за молодёжку. Я думаю клаудиньо митинговать конечно не будет, но ему такой подход руководства Газпрома к новичку уж точно не вызовет одобрения. А внешние эмоции опустим, главное чтобы внутренние противоречия в клубе не отразились на результатах игры на весенних матчах в Еврокубках.