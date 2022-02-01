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Юри Альберто будет получать в «Зените» 1 млн евро в год

вчера, 22:51

Стали известны некоторые подробности контракта новичка «Зенита» Юри Альберто.

Утверждается, что бразилец будет получать порядка 1 млн евро в год. В соглашении также прописаны бонусы, которые зависят от результатов команды.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 00:56
Обещали 3млн,чё за кидалово
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 00:10
а кто это?
stanichnik
stanichnik ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:01
Доброго Здоровья, Вайпер!
У его земляка Клаудиньо зарплата 1,7 миллиона евро, так он на минуточку игрок основной сборной Бразилии, а Юри пока ещё только играет за молодёжку. Я думаю клаудиньо митинговать конечно не будет, но ему такой подход руководства Газпрома к новичку уж точно не вызовет одобрения. А внешние эмоции опустим, главное чтобы внутренние противоречия в клубе не отразились на результатах игры на весенних матчах в Еврокубках.
drug01
drug01
вчера в 23:53
Это не очень много
протон
протон
вчера в 23:38
Вспоминаю Халка, сравниваю его с Малкомом, слезы наворачиваются. Вот где был профи, зп свою сполна отрабатывал и продали за столько же, за сколько купили. С Малкомом, решили замутить пиар ход, типа с Барсы в Зенит. В итоге полный провал. 40млн+6 ежегодно на его зп. Это просто жесть. А вы говорите лимит. На эти деньги можно было 2 команды в РПЛ содержать, пусть бегают 20 летние, шишки набивают
протон
протон
вчера в 23:38
Малком вообще не отрабатывает свою зарплату 500т еуро в месяц
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:31
Юри Альберто будет получать в «Зените» 1 млн евро в год, а Сутормин реально стоит 50 тысяч рублей...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ старина (раскрыть)
вчера в 23:30
30 тыс грязными, остальное бонусами от сборбанка при оплате картой у партнеров
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:28
И вы хотите, чтобы за зарплату Мелкадзе Юрик начал забивать сходу как Азмун?)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:28
Ну очень хорошие бонусы будут.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
какие негативные эмоции могут быть внутри клуба и за его пределами сейчас? средняя зп футболиста так и выходит 3млн в год, внутри клуба точно ничего не будет. А за пределами незнаю, если только завистники с дивана, а другие в чужой карман не заглядывают
старина
старина
вчера в 23:19
Это все фэйк.Он будет получать 30 тысяч рублей в месяц.За опоздания,пьянство,прогулы и другие нарушения его будут штрафовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:18
Да мне ваще параллельны чужие деньги, не люблю только разборки вокруг этого.
Истина вполне может быть где-то посередине...
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 23:17
Бонусы наверное дуровые у него.
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:16, ред.
А ты сам то веришь в эту?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:14
Вечер добрый!
А более ранняя новость была более верная? Или просто в неё приятнее верить?
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:11, ред.
Ранее на soccere были несколько иные данные, а именно зарплата бразильского форварда Юри Альберто в петербуржском клубе составит 250 тысяч евро в месяц (3 миллиона в год). Судя по тому, что сейчас сделано новое заявление относительно его оплаты, кому-то не на верху не совсем понравилось, что конфиденциальная информация просочилась в прессу. И дабы не вызывать негативные эмоции как внутри клуба, так и за его пределами сделано уточнение про бонусы, которые зависят от выступления команды. Но, как говорится, что написано пером...дальше все знают и шила в мешке не утаишь, и в этих вопросах администрациям клубов надо быть более аккуратными. Но всё равно порадуемся за болельщиков с берегов Невы, их команда пополнилась молодым перспективным нападающим, а сам футболист получил хороший контракт, не даром в Газпроме мечты сбываются. Болейте за своих, а не против чужих!
makkie
makkie
вчера в 23:07
Символично, что после новости о 3 млн евро в год за дело взялся Газпром ТВ и отмазывает Зенит )))
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:02
Днем пишут 3 ляма, ночью пишут 1 лям....скорее всего обе цифры не являются правдой
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:57
Зарплата какая то нищенская.
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