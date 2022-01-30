«Зенит» получит около 4 млн евро за Азмуна от «Байера»

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сегодня, 17:57

«Байер» заплатит «Зениту» за переход форварда около 4 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает источник.

27-летний иранский игрок в январе подписал контракт с леверкузенским клубом, который действовал с лета 2022 года – по истечении договора с «Зенитом».

Теперь «Байер» заплатит около 4 миллионов евро с учетом бонусов по ходу контракта Азмуна и выполнения определенных условий.