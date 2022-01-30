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«Зенит» получит около 4 млн евро за Азмуна от «Байера»

сегодня, 17:57

«Байер» заплатит «Зениту» за переход форварда Сердара Азмуна около 4 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает источник.

27-летний иранский игрок в январе подписал контракт с леверкузенским клубом, который действовал с лета 2022 года – по истечении договора с «Зенитом».

Теперь «Байер» заплатит около 4 миллионов евро с учетом бонусов по ходу контракта Азмуна и выполнения определенных условий.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:53
Цена меняется каждые два часа...
Cat01
Cat01
сегодня в 18:31
Это уже не плохо
beefs
beefs
сегодня в 18:24
короче отдали за бесплатно...
112910415
112910415
сегодня в 18:23
в Казани аплодируют !
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 18:21
Читая очередную новость про Азмуна я вспоминаю цитату из монолога Задорнова:"... Да уберите его наконец ".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:18, ред.
Наверное многих интересует не столько сумма от продажи футболиста, сколько сам факт перехода Азмуна из Питера в Байер в это трансферное окно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:16
Ну и ладно. Хоть что-то стрясли...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:05
ну для болельщика ЭТО большие деньги...
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:03, ред.
То есть ничего не получит 😁
протон
протон
сегодня в 18:01
Норм за полгода контракта. Удачи Сердару от всего нашего колхоза. :)
Где то радуется Рубин, у которого есть 20% с продажи))
Жаль,что Азмун ушел. Но это правильно, пока он молод можно и в Европе себя показать,попробовать. Он с 18 лет в РПЛ. И для игрока не из самой футбольной страны играл прекрасно,только удачи.
протон
протон
сегодня в 18:01
Ха, все таки вытрясли денег с аптекарей
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:59
То 5, то 3, то 4. Торги идут полным ходом.
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