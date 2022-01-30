«Зенит» получит около 4 млн евро за Азмуна от «Байера»

«Байер» заплатит «Зениту» за переход форварда Сердара Азмуна около 4 миллионов евро с учетом бонусов, сообщает источник.
27-летний иранский игрок в январе подписал контракт с леверкузенским клубом, который действовал с лета 2022 года – по истечении договора с «Зенитом».
Теперь «Байер» заплатит около 4 миллионов евро с учетом бонусов по ходу контракта Азмуна и выполнения определенных условий.
Где то радуется Рубин, у которого есть 20% с продажи))
Жаль,что Азмун ушел. Но это правильно, пока он молод можно и в Европе себя показать,попробовать. Он с 18 лет в РПЛ. И для игрока не из самой футбольной страны играл прекрасно,только удачи.
Где то радуется Рубин, у которого есть 20% с продажи))
Жаль,что Азмун ушел. Но это правильно, пока он молод можно и в Европе себя показать,попробовать. Он с 18 лет в РПЛ. И для игрока не из самой футбольной страны играл прекрасно,только удачи.