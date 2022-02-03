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Кирьяков: «Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам?»

сегодня, 19:04

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о том, что РФС обяжет футболистов и тренеров оформлять Fan ID.

Мы же не фанаты, бред какой-то. Я против того, чтобы болельщикам оформлять Fan ID. Я сторонник тех, кто говорит, что достаточно ввести стадионах спецтехнику, установить больше камер и контролировать все негативные моменты. Это я поддерживаю. Но чтобы ставить все на такой жесткий контроль... Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам? Не знаю, кто этот бред придумал и не знаю мотивы всего этого цирка.

Оформлю ли я себе Fan ID? Если обяжут, да. Но это просто смешно. Негативно отношусь. Мы что, какие-то хулиганы? Мы непосредственные участники процесса, люди, которые выполняют свою работу на футбольном поле. Зачем нам все эти бумажки?

Могут ли тренеры и игроки выразить протест против Fan ID? Не исключаю. Есть ассоциация футбольных тренеров России. Туда входят практически все специалисты. Этот вопрос должен там подняться. Наверняка будет определенная негативная реакция. Потому что это уже никуда не годится.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:41
Этим вопросом задались многие.
neukomm
neukomm
сегодня в 19:38, ред.
Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам? Мы что, какие-то хулиганы?

А что нет? Даже хуже. Фаны петарду сожгли. А Широков вон в аэропорту оскорблял и кидался на людей, на товарнике на так давно ногами запинывал судью - под статью попал. Гулиев избил пешехода, с тренером дрался, вроде замяли. Коко и Мамка - про них вообще молчу. И много других, кого сходу не вспомнил. Мало ли что они могут выкинуть. Широков-эксперт на комментатора может накинуться в студии. Так что им как раз нельзя выдавать фанку. Пусть по телетайпу общаются.
Loko57
Loko57
сегодня в 19:31
Весело ... Подеруться в подтрибунке и оп... Fan ID заблокирован и всёёё, хрен попадешь на следующие матчи. Вот это цирк будет))
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:27
Поворчат и сделают, зачем кипишь подымать.
Зато узнал, что Кирьяков таскает с собой чемодан с бумажками. У всех паспорт болельщика будет в электронном виде, а у него бумажка.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:17
Долбодятизм....)
протон
протон
сегодня в 19:15
очень похоже на работу с бюджетниками. Как их заставляют голосовать за кого надо, предоставлять данные для входа на Госуслуги, выходить в поддержку нужных кандидатов и т.п. и т.д.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 19:05
Просто, - Патамушта !!!)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:05
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