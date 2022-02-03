Кирьяков: «Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам?»

Российский тренер прокомментировал слухи о том, что РФС обяжет футболистов и тренеров оформлять Fan ID.

Мы же не фанаты, бред какой-то. Я против того, чтобы болельщикам оформлять Fan ID. Я сторонник тех, кто говорит, что достаточно ввести стадионах спецтехнику, установить больше камер и контролировать все негативные моменты. Это я поддерживаю. Но чтобы ставить все на такой жесткий контроль... Для чего оформлять Fan ID игрокам и тренерам? Не знаю, кто этот бред придумал и не знаю мотивы всего этого цирка.

Оформлю ли я себе Fan ID? Если обяжут, да. Но это просто смешно. Негативно отношусь. Мы что, какие-то хулиганы? Мы непосредственные участники процесса, люди, которые выполняют свою работу на футбольном поле. Зачем нам все эти бумажки?

Могут ли тренеры и игроки выразить протест против Fan ID? Не исключаю. Есть ассоциация футбольных тренеров России. Туда входят практически все специалисты. Этот вопрос должен там подняться. Наверняка будет определенная негативная реакция. Потому что это уже никуда не годится.