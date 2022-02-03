Федотов – об игроках, приходящих в «Сочи»: «Не думаю, что они забракованы»

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об игроках, которые переходят в клуб:
Как удаётся реанимировать игроков, забракованных в больших клубах? Не думаю, что они забракованы. Это вопрос философский. В каждой команде происходят изменения, и ребят, которые под них попали, я не могу назвать забракованными.
Это конкуренция. У нас желания прогрессировать едины, совпадают. Я думаю, что секрет кроется в любви к футболу, желании расти и быть на поле лучшими.
После 18 туров в РПЛ «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл.
Удачи..лучшему тренеру в РПЛ...!!!!!!!
Удачи..лучшему тренеру в РПЛ...!!!!!!!