Федотов – об игроках, приходящих в «Сочи»: «Не думаю, что они забракованы»

Наставник «Сочи» поделился мнением об игроках, которые переходят в клуб:

Как удаётся реанимировать игроков, забракованных в больших клубах? Не думаю, что они забракованы. Это вопрос философский. В каждой команде происходят изменения, и ребят, которые под них попали, я не могу назвать забракованными.

Это конкуренция. У нас желания прогрессировать едины, совпадают. Я думаю, что секрет кроется в любви к футболу, желании расти и быть на поле лучшими.