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Федотов – об игроках, приходящих в «Сочи»: «Не думаю, что они забракованы»

сегодня, 15:16

Наставник «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением об игроках, которые переходят в клуб:

Как удаётся реанимировать игроков, забракованных в больших клубах? Не думаю, что они забракованы. Это вопрос философский. В каждой команде происходят изменения, и ребят, которые под них попали, я не могу назвать забракованными.

Это конкуренция. У нас желания прогрессировать едины, совпадают. Я думаю, что секрет кроется в любви к футболу, желании расти и быть на поле лучшими.

После 18 туров в РПЛ «Сочи» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 31 балл.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:39
От тренера тоже мнОго зависит.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:38
"Забракованные" находятся на третьем месте в РПЛ.
Capral
Capral
сегодня в 16:26
Очень обидно, что таким самобытным и незаурядным тренерам, как- Федотов, Осинькин и Черевченко, приходится работать со слабым "материалом", а, всяким там физрукам- достаются игроки качественные....
ermak6848
ermak6848
сегодня в 16:23
время покажет как закончится турнир..
kust07
kust07
сегодня в 16:01
Весь шлак , так в Сочи
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:55
Вполне приличный брак попадается раз за медали борются.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 15:45
Зенит их забраковал и отправляет к вам всех кто им не нужен.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:42
Но они игроки а забракованных игроков не берут а вот тренеров...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:28
Как бы там ни было а команда из "забракованных игроков"(по мнению журналистов) на сегодня в тройке лидеров.....
Удачи..лучшему тренеру в РПЛ...!!!!!!!
ykmbtmz97svk
ykmbtmz97svk
сегодня в 15:24
Ещё один философ выискался
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:17
Нормальные они игроки...
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