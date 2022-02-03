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«Просто великолепно». Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины

сегодня, 14:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ВиборгВиборгМатч завершен

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу армейского клуба в товарищеском поединке с датским «Виборгом» (3:2):

Мы сейчас не смотрим на результат. То, что было много голов, — это хорошо. Это всегда пища для размышлений. Речь и о тех голах, которые забили мы, и о тех, которые мы пропустили. Это повод для разбора ошибок. Но, на мой взгляд, болельщикам матч должен был понравиться – голов много, игра была открытая.

Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

Набабкин в опорной зоне – это эксперимент? По-моему, это логично. У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции. Тоже один из лучших игроков матча с «Виборгом». Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных хавбеков, но в товарищеском поединке там кто-то должен был сыграть на этой позиции, а Кирилл Набабкин на эту позицию подходит больше всех. Он и официальные встречи на этой позиции проводил.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:34
Процесс тренировочный значит проходит хорошо...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:00
Зелёный еще). Опытный тренер "великолепно" заменил бы на неплохо, или нормально). Слово не воробей. Вылетит, потом не поймаешь. А так конечно заинтриговал).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:47
Скоро и мы всё увидим!
RamonCSKA
RamonCSKA ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 16:06
Ну цпз у нас нет, у нас есть бесполезные многопрофильные полузащитники как ахметов, обляков и профильные
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:53
Это им не с Реалом играть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:40
Оба новичка проявили себя хорошо и в защите и в нападении. Я бы ещё отметил кроме Кирилла игру Фукса. Надёжный парень. Посмотрим как проведут игру с Норшелланном. Удачи парням.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:39, ред.
Стоп... Это получается у коней нет до сей поры полузащитников ??)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:35
Имеем тонну полузащитников и говорим, что их нет.
makkie
makkie
сегодня в 15:34
О, давайте Набабкина в центр - там его в дерби будет поджидать Перейра ))
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 15:30
"Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных хавбеков"

Значит еще будут новички в опорную зону.
j42dyu3nphf2
j42dyu3nphf2
сегодня в 15:22
Они просто ещё верят, что Наташ дадут, вот и надрываются
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:08
Посмотрим на них в чемпе...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:08
Главное, чтобы тренер в сезоне был доволен.
протон
протон
сегодня в 15:00
Новички на фоне нынешнего ЦСКА как с другой планеты, но осмысленной игры как не было так и нет. Центра толком нет, в позиционной атаке не понимают, что делать - катают мяч туда-сюда и как всегда вратарю)
Cat01
Cat01
сегодня в 15:00
Очень приятно слышать
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 14:54
А Мухин тогда кто? А Бохинена зачем отдавал?
beefs
beefs
сегодня в 14:50
подготовка к продолжению чемпионата идет планово...
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