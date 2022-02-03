«Просто великолепно». Березуцкий — об игре новичков ЦСКА Языджи и Медины

Наставник московского ЦСКА прокомментировал победу армейского клуба в товарищеском поединке с датским «Виборгом» (3:2):

Мы сейчас не смотрим на результат. То, что было много голов, — это хорошо. Это всегда пища для размышлений. Речь и о тех голах, которые забили мы, и о тех, которые мы пропустили. Это повод для разбора ошибок. Но, на мой взгляд, болельщикам матч должен был понравиться – голов много, игра была открытая.

Доволен ли игрой новичков? Да, доволен. И Юсуф Языджи, и Хесус Медина сыграли, на мой взгляд, просто великолепно.

Набабкин в опорной зоне – это эксперимент? По-моему, это логично. У нас нет центральных полузащитников. Но Кирилл с его опытом и пониманием игры великолепно смотрелся на этой позиции. Тоже один из лучших игроков матча с «Виборгом». Селекционный отдел прекрасно знает, что у нас нет центральных хавбеков, но в товарищеском поединке там кто-то должен был сыграть на этой позиции, а Кирилл Набабкин на эту позицию подходит больше всех. Он и официальные встречи на этой позиции проводил.