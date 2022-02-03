Созин: «Провести игру с Польшей на стадионе „Динамо“ — единственный выход»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал перенос стыкового поединка за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши из «Лужников» на стадион «Динамо» из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией:
Провести игру с Польшей на стадионе «Динамо» — единственный выход. Из-за ситуации с коронавирусом, которая сейчас накручивается, в «Лужниках» невозможно провести матч. На мой взгляд, «Лужники» — это идеальный стадион для центрального матча года. Одно дело — собрать 20 тысяч человек на стадионе «Динамо», который вмещает 30 тысяч, другое — собрать 20 тысяч на «Лужниках», где вместимость 80 тысяч. Это большая разница. Из-за всех ограничений организаторы хотят, чтобы болельщиков было слышно, как можно лучше.
На стадионе «Динамо» будет зажигательнее. Если на арену пустят 2 тысячи человек, тогда лучше играть на пустых «Лужниках». Это все-таки намоленная арена.
Стыковой поединок Россия — Польша пройдет 24 марта и начнется в 21:45 мск. Победитель сразится в финале стыков со Швецией или Чехией.
И это он тока про пандемию (неожиданную!) Вспомнил.
А ещё есть мороз или снег, который в конце марта может быть на раз-два.
И тут уже и Динамо не поможет.
Назначили бы сразу в Питере под крышей или на юг, где потеплее.
В голове должен быть мозг и думать им не больно...
И это он тока про пандемию (неожиданную!) Вспомнил.
А ещё есть мороз или снег, который в конце марта может быть на раз-два.
И тут уже и Динамо не поможет.
Назначили бы сразу в Питере под крышей или на юг, где потеплее.
В голове должен быть мозг и думать им не больно...