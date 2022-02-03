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Созин: «Провести игру с Польшей на стадионе „Динамо“ — единственный выход»

сегодня, 13:34
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал перенос стыкового поединка за выход на ЧМ-2022 между сборными России и Польши из «Лужников» на стадион «Динамо» из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией:

Провести игру с Польшей на стадионе «Динамо» — единственный выход. Из-за ситуации с коронавирусом, которая сейчас накручивается, в «Лужниках» невозможно провести матч. На мой взгляд, «Лужники» — это идеальный стадион для центрального матча года. Одно дело — собрать 20 тысяч человек на стадионе «Динамо», который вмещает 30 тысяч, другое — собрать 20 тысяч на «Лужниках», где вместимость 80 тысяч. Это большая разница. Из-за всех ограничений организаторы хотят, чтобы болельщиков было слышно, как можно лучше.

На стадионе «Динамо» будет зажигательнее. Если на арену пустят 2 тысячи человек, тогда лучше играть на пустых «Лужниках». Это все-таки намоленная арена.

Стыковой поединок Россия — Польша пройдет 24 марта и начнется в 21:45 мск. Победитель сразится в финале стыков со Швецией или Чехией.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:10
Конечно - единственный, велика Россия, но видимо кроме "Динамо" и "Лужников" больше арен нет.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:07
занимается этикой, будучи членом (слова-то какие), и какое отношение имеет к рассадке болельщиков?
4RT
4RT
сегодня в 14:02
"Из-за ситуации с коронавирусом, которая сейчас накручивается" Вы эту "ситуацию" уже два года накручиваете, скоро резьбу сорвёте
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:54
Главное выиграть, а где неважно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:54, ред.
Если согласно логике Созина...если такая существует... "организаторы хотят, чтобы болельщиков было слышно, как можно лучше." - то имеет смысл провести игру в Нижнереченском Закамышенске....на арене "Имени 6-го офсайда Дзюбы на Евро 2020"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:46
Лишнее доказательство того, что у нас вначале делают, потом думают.
И это он тока про пандемию (неожиданную!) Вспомнил.
А ещё есть мороз или снег, который в конце марта может быть на раз-два.
И тут уже и Динамо не поможет.
Назначили бы сразу в Питере под крышей или на юг, где потеплее.
В голове должен быть мозг и думать им не больно...
Cat01
Cat01
сегодня в 13:45
Будем ждать игру
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:37
Ерунда это всё ...
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