Созин: «Провести игру с Польшей на стадионе „Динамо“ — единственный выход»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал перенос стыкового поединка за выход на ЧМ -2022 между сборными России и Польши из «Лужников» на стадион «Динамо» из-за нестабильной эпидемиологической ситуацией:

Провести игру с Польшей на стадионе «Динамо» — единственный выход. Из-за ситуации с коронавирусом, которая сейчас накручивается, в «Лужниках» невозможно провести матч. На мой взгляд, «Лужники» — это идеальный стадион для центрального матча года. Одно дело — собрать 20 тысяч человек на стадионе «Динамо», который вмещает 30 тысяч, другое — собрать 20 тысяч на «Лужниках», где вместимость 80 тысяч. Это большая разница. Из-за всех ограничений организаторы хотят, чтобы болельщиков было слышно, как можно лучше.

На стадионе «Динамо» будет зажигательнее. Если на арену пустят 2 тысячи человек, тогда лучше играть на пустых «Лужниках». Это все-таки намоленная арена.