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Адамов рассказал о срыве его перехода в «Зенит»

сегодня, 13:07

Голкипер «Сочи» Денис Адамов рассказал, как сорвался его трансфер из «Краснодара» в «Зенит».

Предложение от «Зенита» тогда было, я его рассматривал, но переход не состоялся. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать контракт. Но всё переиграли. Прошёл медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка всё не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в „Краснодар“». Семак звонил после медосмотра — дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки.

Тяжело. И не из-за того, что не получился переход. Я же уже попрощался, решился на смену места после стольких лет в «Краснодаре». А тут пришлось обратно приезжать — неловко. Но ничего страшного. Ребята в команде пошутили немножко и обратно приняли.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:04
С игроком проще договориться чем с клубом...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:49
Ещё вся карьера впереди, может снова позовут потому, как Питере, как не было, так до сих пор и нет надёжного вратаря.
drug01
drug01
сегодня в 13:44
Может к лучшему
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:36
Не получилось в Зенит Семак отказал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:29
Очень жаль, ибо уже видел пятикратное увеличение зарплаты.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:27
Зениту нужен был Адамов они его уже приобрели.
112910415
112910415
сегодня в 13:25
судьба играет человеком
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 13:14
Это жизнь.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:12
Ну вот и хорошо.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:11
Не надо говорить ОП, пока не перепрыгнешь.))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:10
Что ни делается-всё к лучшему.Доказано неоднократно карьерой и жизнью многих.
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